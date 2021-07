Trascendió a la eternidad el reconocido productor teatral Enrique Vidal

-Además fue periodista, empresario, promotor artístico y experto en cine mexicano.

Por Mino D’Blanc

El miércoles 28 de julio trascendió a la eternidad el reconocido productor teatral, periodista, empresario, promotor artístico y experto en cine mexicano Enrique Vidal Herrera.

Nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 10 de febrero de 1940. En el año 1954 inició como reportero estudiantil lo que lo llevó a la fuente de espectáculos. Después fue colaborador de “Cinema Reporter México” y en 1956 fundó la revista “Guía Cinematográfica”, antecedente de la reconocida “Guía del Espectáculo de México”.

Desde 1957 debutó como empresario teatral y promotor de espectáculos.

A partir de la década de los 70 se dedicó a llevar los montajes de éxito de la capital de la república. Artistas de la talla de Ámparo Rivelles, Pepita Embil, Angelines Fernández, entre otros, hicieron temporada para solaz de los meridianos.

En el año 1968 realizó su primera puesta en escena. Produjo obras teatrales como “Equus” de Shafer en 1976, “Macho animal” de Meyer en 1980, “Tamara” de Krizanc y “Rose” en 1986, y “Feminás Travesti Show” en 1988. Coprodujo con Gerald Huillier “Delirio de amor” de Pablo Salinas en 1997.

En el cine en 1973 produjo su película inicial.

En 1970 recibió el Premio por 15 Años de Periodismo de Espectáculos por parte de la Asociación Yucateca de Periodismo de Cine, Teatro y Televisión.

En 2005, la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro le entregó la “Diosa del Arte” por sus 50 años como periodista; en 2008 el Gobierno del Estado de Yucatán a través de la SEDECULTA, le otorgó la Medalla al Periodismo de Espectáculos. En 2014, obtuvo la Medalla Yucatán, máximo galardón que emite el Ejecutivo.

En 2015, al cumplir 60 años de labor periodística, la Asociación de Críticos y Cronistas de Teatro le dio la Dama de la Victoria.

En 2016 sus trabajos se incluyeron en el Tomo 11 de los “José María Pino Suarez” del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria (CAIHLY) en donde se encuentra la Colección “Enrique Vidal Herrera”, resultado de una vida dedicada a la investigación cinematográfica y la pasión de su autor, con 57 discos, 63 películas, periódicos, libros, ejemplares de la “Guía” y 317 álbumes fotográficos, que reúnen testimonios de primera mano, de actores y actrices clave en la historia del cine mexicano.

Entre las muchas personalidades del ambiente artístico que lamentaron el fallecimiento del célebre yucateco, el exitoso productor teatral Rubén Lara publicó: “Enrique Vidal hoy has partido a un viaje sin retorno. Fuiste el hombre que me dio la primera oportunidad en los años setentas .en esta carrera tan fascinante en la que recorrimos un camino lleno de éxitos y fracasos, pero esto nos hizo más fuertes. Nos divertimos mucho y vivimos cosas maravillosas en nuestras giras en compañía de las grandes estrellas de esa época. Fuiste un gran amante del cine mexicano; lo sabias todo. Eras tan pero tan divertido que tus frases eran tan ingeniosas, tus anécdotas únicas que me hacías reír mucho. Siempre te recordaré, papá”.

Jorge Ortiz de Pinedo a través de sus redes sociales también lamento el fallecimiento de Enrique Vidal: “no puedo pasar por alto el sensible fallecimiento del querido Enrique Vidal Herrera, lamento profundamente su partida; gran amigo, magnífica persona, estupendo periodista, promotor, productor teatral, experto de la Cinematografía Nacional… ¡Y desde luego un gran yucateco! Seguramente ya estará planeando un festival cinematográfico en el cielo. Mi más sentido pésame a la familia y amigos”.

Descanse en paz