Germán Quiroga y Abraham Jurado, primeros en la Peaky Challenge

Arlette Hernández

Inició en Aguascalientes la cuarta fecha de NASCAR Peak México Series, evento en el que las gradas del OAM volverán a recibir al público y tanto la parrilla de salida de NASCAR Peak como de Challenge se integran en el orden invertido de acuerdo a como marchan en el campeonato.

El piloto capitalino radicado en Estados Unidos y remplazante de Hugo Oliveras en el equipo HO, Germán Quiroga, arranca en la pole de la Peak: “La verdad es una prueba que exige mucho al piloto, es muy dura, muy difícil, y me he preparado muy fuerte; me siento muy bien, contento con todo mi equipo de trabajo”, expresó Quiroga, con miras a la competencia de mañana.

En lo que respecta a la Challenge, será Abraham Jurado quien encabezará no solamente el grupo de su categoría, sino también el total, porque hay que recordar que está categoría se ubica en el grupo de punta.

“Habrá que estar muy atento para evitar algún tipo de incidente, todos los pilotos debemos de poner algo de nuestra parte para que ello no ocurra”, dijo Jurado.

Para los líderes de ambos campeonatos la cosa no será sencilla, el tapatío Salvador de Alba Jr. que encabeza la Peak dijo: “La estrategia será muy importante y ya la trabajamos en el equipo, se vio en las carreras anteriores que podemos hacerlo y sigo pensando en la posibilidad de volver a cruzar la meta en la primera posición. Tendremos que trabajar con mucho cuidado durante buena parte de la carrera, el tráfico puede impedir que uno no pudiera rebasar sin correr peligro de algún roce”.

Por su parte el regiomontano Noel León de la Challenge que lleva tres triunfos en forma consecutiva, venció por primera vez en la competencia disputada en Chiapas, luego en Querétaro y volvió a vencer en la última fecha disputada en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

“Después de haber logrado tres victorias, vamos a tratar de mantenernos en el nivel que hemos logrado. Venimos de varios lugares en la parte más alta del podio que lógicamente, es el resultado del gran trabajo que ha realizado todo mi equipo. Esta alternativa que se ha presentado, y que también pudimos aprovechar, me pone muy contento y motivado para la fecha que se realizará este fin de semana en Aguascalientes”. Dice Noel.

La competencia del OAM será importante porque cierra el primer tercio de la temporada de 12 fechas y la mayoría de los aspirantes al máximo galardón, ya no pueden darse el lujo de perder puntos importantes.

PARRILLA DE SALIDA NASCAR PEAK

1º. Germán Quiroga

2º. Jorge Goeters

3º. Jake Cosío

4º. José Luis Ramírez

5º. Rubén Pardo

6º. Omar Jurado

7º. Rogelio López

8º. Manuel Gutiérrez

9º. Juan Manuel González (N)

10º. Santiago Tovar

11º. Rubén Rovelo

12º. Max Gutiérrez (N)

13º. Xavi Razo

14º. Abraham Calderón

15º. Rubén García Jr

16º. Salvador de Alba Jr.

PARRILLA DE SALIDA CHALLENGE

1º. Abraham Jurado

2º. Víctor Barrales

3º. Héctor González

4º. Santos Zanella Jr.

5º. Santos Zanella Sr.

6º. Julio Rejón

7º. Regina Sirvent (N)

8º. Rafael Vallina

9º. Ricardo Abarca

10º. Rodrigo Rejón

11º. Oscar Peralta

12º. Andrés Pérez de Lara (N)

13º. Andrik Dimayuga (N)

14º. Alex de Alba

15º. Marco Marín

16º. Noel León