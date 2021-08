JuanMa González ve primer podio al alcance en NASCAR PEAK México

Arlette Hernández

*Culmina en sitio 8 segunda práctica en Óvalo Aguascalientes México

*Partirá desde la posición 9 en la parrilla general de la cuarta fecha

Con la meta de conseguir su primer podio dentro de la categoría estelar de la NASCAR PEAK México Series 2021, el piloto capitalino, Juan Manuel González, se dijo listo para la cuarta fecha de la categoría, que se disputará este domingo, en el Óvalo Aguascalientes México.

El volante del auto marcado con el número 42 SidralAGA-RedCola-illux- EscuderiaTelmexTelcel-Arai- Charofil culminó la primera práctica oficial en el trazado hidrocálido, de 1.4 kilómetros de longitud, en el lugar 11 y en la segunda en el lugar 8 de su categoría con mejor giro de 24.430 segundos durante la segunda sesión.

“Hemos trabajado muy fuerte estos últimos días en el coche, rescatamos buenos puntos en Puebla, a pesar del incidente que tuvimos en las prácticas, este fin de semana empezamos con una mentalidad nueva”, subrayó González Iglesias.

“Hemos aprendido mucho a lo largo de esta temporada, ya que venimos como novatos, Aguascalientes es una pista que me encanta, he tenido muy buena recha en esta pista, por eso mismo es que casi no nos cuesta trabajo aquí”, reveló el capitalino.

En ese sentido, Juan Manuel, quien agradeció el apoyo de sus patrocinadores, se dijo confiado de obtener el resultado deseado este fin de semana en Aguascalientes, debido a que cuenta con el respaldo de su escudería.

“El equipo que me respalda hace que las cosas funcionen, tenemos un coche estable, sin embargo, falta buscar más velocidad para estar en las tres primeras tres posiciones del serial, estamos aprendiendo de todos los que tienen experiencia en esta categoría, vamos a buscar los buenos resultados”, expresó el campeón de la NASCAR Challenge en 2019.