La compuso en coautoría con Pablo Martin

Por Mino D’Blanc

“Mía” es el nuevo sencillo de Danna Paola mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y el video se puede disfrutar en YouTube.

Es una composición de la propia artista en coautoría con Pablo Martin y producida por “The Swaggernautz, Pablo Valda y Pablo Martin. Formará parte de su próxima producción discográfica.

Con “Mía” la cantante y actriz mexicana deja atrás el desamor y los corazones rotos que se vieron reflejados en su álbum “K.O.”, para dar paso a una Danna Paola totalmente feliz, enamorada de la vida y renovada, que destila empoderamiento. Con este sencillo se muestra ante los fans con un beat que va en crescendo con cada lanzamiento.

Danna Paola comentó: “mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé “Mía”; y lo que en verdad deseo es que la disfruten, sientan el beat al bailarla y se identifiquen con ella tanto como yo…Welcome to the new me”.

El video fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche. En la trama se visualiza a Danna Paola con una actitud de empoderamiento en donde se destacan efectos y detalles en colores neón que representan un renacimiento después del lanzamiento de “K.O”. y transmite la felicidad de la artista que deja el pasado atrás así como el desamor para disfrutar la vida y el ahora, relatando el video como el inicio de una nueva faceta que tendrá continuación.

Por otro lado, sigue arrasando en las redes, ya que el domingo pasado rompió récord con su participación en el Festival #SuenaEnTikTok, siendo el Live de Danna Paola el más popular durante los tres días del Festival, contando con 32 mil espectadores simultáneos y más de 320 mil en total, donde la artista interpretó en un showcase acústico, con su banda en vivo sus más grandes éxitos tales como: “Calla Tú”, “Santería”, “Amor Ordinario”, así como sus reciente colaboraciones, “Vuelve, Vuelve” con David Bisbal e “Idiota” con Morat, cerrando el show con su hit global “Mala Fama”; posicionándose también como tendencia en Twitter por esta fenomenal participación y gracias al apoyo de sus fans.

Además, Danna Paola, recientemente fue nominada para los “MTV MIAW 2021” en cinco categorías que son “Artista MIAW” , “Artista + Chingón México”, “Fandom” por sus Dreamers, “Storiador MIAW” y “Music-Ship del Año” por “No Bailes Sola” ft. Sebastian Yatra, con lo que destacando como una de las artistas favoritas para esta premiación que se llevará a cabo el próximo martes 13 de julio en la Ciudad de México.

Danna Paola ha pasado las últimas semanas en España, formando parte del programa Top Star como juez.