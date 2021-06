Cementera Cruz Azul- Tecamachalco no cumple con la obligación de reforestar, acusa ONG

Hipólito Contreras

Campesinos integrantes de la organización Eco Tuzuapan en la región de Palmar de Bravo celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente con la reforestación de 500 árboles de especies de la zona, con ello contribuyen a mejorar las condiciones ambientales y contrarrestan los efectos de la cementera Cruz Azul.

Maurilio Rosas Morales, dirigente de la organización, informó que esta actividad la realizan con sus propios recursos ya que no tienen apoyo de ninguna dependencia, ni de los municipios de la región, los árboles fueron sembrados en las tierras de labor cercanas al cerro llamado Monumento de Tecamachalco, entre las especies que sembraron está el pirul, pino y ocote, son especies de la región, “los regamos cada ocho días, las lluvias ayudan algo, la mayor parte se salva, esperamos que de los 500 unos 400 peguen, por alguna causa algunos no pegan pero son la minoría”.

Informó que en la reforestación participaron unas cuarenta familias y un grupo de niños, “no dejamos de inculcar a los pequeños para que se sumen y aprendan la importancia de los árboles en la retención de agua”.

Indicó que esta labor de reforestación la hacen cada año, llevamos como diez años reforestando, hemos sembrado más de tres mil árboles en la región.

Expuso que la empresa Cruz Azul tiene la obligación de reforestar por el daño ambiental que causa, pero no hace nada, “nosotros estamos reparando esos daños sin tener ningún recurso, la empresa llega a entregar árboles, pero no da un trabajo temporal para que se siembren y se cuiden, ellos sólo ven sus intereses, no les interesa el medio ambiente”.

Indicó que, como cada año siembran en promedio 500 árboles, a veces escasean, “pero no bajamos de 300, por lo que en 10 años hemos sembrado por lo menos tres mil, de los cuales por lo menos dos mil 500 están creciendo por el cuidado que se les proporciona”.

Señaló que hace diez años no había nada, hoy ya se ven muchos árboles en la región gracias al trabajo de los productores y sus familias.