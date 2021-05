Shaila Dúrcal presenta vía streaming el emotivo concierto “Tributo a mi madre”

Viernes 14 de mayo, 21:00 horas (CDMX) y domingo 16 de mayo a la misma hora (España) por Eticket Live

Por Mino D’Blanc

Este viernes 14 a las 21:00 horas (CDMX) y el domingo 16 de mayo a la misma hora (España) a través de la plataforma Eticket Live, la cantante española Shaila Dúrcal presentará un concierto streaming muy especial, ya que le rinde un gran homenaje a la gran Rocío Dúrcal. Dicho espectáculo lleva por título “Tributo a mi madre”.

En días pasados, Shaila Dúrcal ofreció una conferencia de prensa virtual desde la que fue casa de Rocío Dúrcal. En dicha conferencia estuvieron conectados periodistas de varios países del mundo. Su mamá trascendió a la eternidad de la historia musical hace 15 años, para ser exactos el 25 de marzo de 2006 en Torrelodones, España.

“Ha sido triste. Una mami es una mami y siempre se le va a extrañar. Es algo que a mí, sobretodo ahora en mi época de adulta, me hace falta tenerla para platicarle mil historias que me gustaría contarle y bueno, dudas como cualquier hija hacia una madre. Sigo extrañándola y siempre está presente en mis memorias”, comentó la cantante.

-El repertorio en “Tributo a mi madre”:

La cantante comentó que interpretará las canciones más emblemáticas que eternizaron a su mamá. Y es que Shaila Dúrcal siempre ha estado muy vinculada tanto en lo profesional como en lo personal con Rocío Dúrcal.

“Ha sido muy bonito para mí poder llevar ese legado y compartirlo con todos los fans que ella tiene”, asegura.

Y es que siendo lo que fue, lo que es y lo que será Rocío Dúrcal para la música, su hija quiere conservar ese gran legado que dejó con tantas canciones, por lo que con este concierto homenaje tiene como objetivo también dar a conocer a las nuevas generaciones todos esos temas que convirtieron a su mamá en clásica de la música en español, a lo que puntualizó: “a través de mí pueden conocer su música y conocerla a ella”, por lo que promete interpretar canciones que a todos harán pasar un gran rato.

Aseveró que es la primera vez que realiza un concierto en este formato, por lo que además de estar nerviosa, está muy feliz de poder hacerlo. Y enfatizó que no pueden faltar los grandes éxitos que Juan Gabriel le dio a su mamá.

-Juan Gabriel y las Dúrcal:

En su plática con los representantes de los medios, recordó que desde la ocasión en que Juan Gabriel le permitió cantar en un concierto, ella supo desde ese momento que quería dedicarse a esto. El Divo de Juárez dijo: “que la niña quiere cantar, vamos a dejarla”, entonces se lo concedió. “Me puso esa banqueta, me bajó el micrófono y grabé ese principio de canción a dueto y con mi familia, con mis hermanos también. Me encanta porque así fue como me enamoré de grabar; yo quería ser cantante desde se punto”, recordó.

-Shaila Dúrcal y su relación con México:

La cantante se mostró muy agradecida por todo el apoyo que está recibiendo del pueblo mexicano.

-Para tener acceso a “Tributo a mi madre”:

El acceso puede realizarse a través de computadora, Tablet, Smartphone, Smart TV y desde la comodidad del hogar. Se adquieren a través de la página de Eticket Live y tiene un costo de $405 MXN.

-Horarios en los diferentes países o ciudades para el concierto del viernes 14 de mayo:

19:00 horas: Tijuana, Baja California y Los Ángeles, California; 20:00 horas: Tegucigalpa, Honduras y Costa Rica; 21:00 horas: Ciudad de México y Bogotá, Colombia; 22:00 horas: Nueva York y 4:00 horas del sábado 15 de mayo: España.