Yo no traigo problema con el gobernador; trabajaré de forma conjunta para mejorar la seguridad: Eduardo Rivera

María Arévalo

El candidato de Alianza conformada por el PAN, PRI, PRD, PSI y Compromiso por Puebla, a la presidencia municipal municipal Eduardo Rivera Pérez, aseguró que no tiene ningún problema de trabajar con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para trabajar de forma conjunta en el tema de seguridad pública.

En entrevista posterior a su recorrido en la unidad habitacional La Margarita, aseveró que trabajará de forma conjunta con el gobierno estatal y federal para realizar obras y mejorar la seguridad en beneficio de la gente.

“Nos estamos alquilando para trabajar a favor de las y los poblanos y no para ver si nos caemos bien o no con algún funcionario público, lo que si tengan seguro que voy a trabajar y coordinarme con el gobierno estatal y federal, yo no traigo ningún problema con ambos”, enfatizó.