Exhiben presunto quebranto millonario de Paola Angon en San Pedro Cholula

Jorge Barrientos

La Auditoría Superior del Estado de Puebla detectó un presunto daño patrimonial por 75.5 millones de pesos durante la administración de Paola Angon Silva en San Pedro Cholula, revelando una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El informe individual de resultados presentado ante el Congreso del Estado por el auditor general, Germán Reyna y Herrero, expone observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas y responsabilidades por el posible quebranto al erario.

Entre los hallazgos más graves destaca una transferencia superior a 49 millones de pesos a entidades paraestatales sin documentación comprobatoria ni autorización del Cabildo, además de la falta del proceso formal de entrega-recepción tras el cambio de gobierno municipal.

La ASE también detectó presuntas anomalías en recursos destinados al mantenimiento de inmuebles y obras públicas, donde no existen permisos, estudios técnicos ni comprobación clara de gastos, lo que encendió focos rojos sobre el destino del dinero público.

Ante estas irregularidades, el órgano fiscalizador inició procedimientos administrativos y requirió solventar las observaciones para deslindar responsabilidades.

Actualmente, Paola Angon Silva ocupa el cargo de directora de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación de Puebla.