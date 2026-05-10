Suspende SEP Puebla clases en las sierras Norte y Nororiental por frente frío 50

-Este lunes 11 de mayo escuelas de todos los niveles recibirán el servicio educativo a distancia, debido a las intensas lluvias que se esperan a causa del ingreso del frente frío No. 50.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Ante el ingreso del frente frío No. 50 en las sierras Norte y Nororiental, la Secretaría de Educación Pública del Estado informa que serán suspendidas las clases este lunes 11 de mayo de 2026, en 5 mil 836 escuelas de la región; se reanudarán clases presenciales el martes 12 de mayo.

De acuerdo a la Coordinación General de Protección Civil, este frente frío provocará fuertes vientos y lluvias; por ello, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior de 64 municipios; 407 mil 020 alumnos, serán atendidos por 22 mil 245 docentes que otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.