Para el colectivo de madres buscadoras, este día no es de festejos, sino de memoria. Se reúnen en el Paseo Bravo para realizar una misa en honor a sus hijos, aquellos que aún faltan en casa pero que jamás se han ido de sus corazones.
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