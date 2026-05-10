Tiran embolsado a la salida de la autopista México- Tuxpan, en Huauchinango

Abelardo Domínguez

La mañana de este domingo 10 de mayo tiraron el cadáver de una persona en bolsa negra sobre la salida de la autopista México – Tuxpan hacia Huauchinango.

Automovilistas reportaron a las autoridades el cuerpo a pocos metros de la antigua caseta de cobro de Texcapa, sobre el bulevar Providencia.

Se desconoce el sexo de la persona y sus datos.

No se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas, aunque será la policía de investigación que lo determine.