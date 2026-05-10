Arzobispo pide por las mamás de Puebla

María Huerta

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, elevó plegarias por las madres buscadoras, que viven con el dolor y la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos.

Asimismo, ofreció la misa por las mamás en su día (vivas y difuntas).

Resaltó que mayo es el mes de la Virgen María, “en México celebramos el día de las madres el 10 de mayo, pero en otros países se celebra el domingo más cercano al 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima”.

“Pedimos tanto por las mamás presentes, como las que ya partieron.

Pedimos si la mamá es viva por su salud y, si ya partió, que esté gozando de la presencia del señor, pero en especial pedimos por las madres buscadoras, que sufren la incertidumbre y dolor de no saber dónde están sus hijos”.