Día de las Madres 2026: origen y significado de esta celebración

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El Día de las Madres es una de las fechas más emotivas y especiales en México, ya que reúne a las familias para celebrar con amor, regalos y momentos inolvidables a las mamás.

Cada 10 de mayo, escuelas, trabajos y distintos espacios realizan festivales y convivios para reconocer a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado y amor de sus hijos. Pero aunque hoy es una tradición muy importante, su origen viene de muchos años atrás y está relacionado con antiguas culturas y celebraciones. Aquí te contamos su historia.

El origen del Día de las Madres

La celebración del Día de las Madres tiene antecedentes desde hace siglos. En la antigua Grecia se rendía homenaje a Rea, considerada la madre de los dioses del Olimpo como Zeus, Poseidón y Hades.

Mientras que en Egipto se veneraba a Isis, diosa relacionada con la maternidad, la protección de la familia y el amor maternal. Estas celebraciones fueron algunas de las primeras formas de reconocer la figura de la madre en distintas culturas.

¿Cuál es la historia del 10 de mayo?

En México, la celebración del Día de las Madres comenzó oficialmente gracias a una iniciativa de Rafael Alducín, fundador y director del periódico Excélsior.

Fue el 13 de abril de 1922 cuando el medio lanzó una convocatoria para promover un día especial dedicado a reconocer a las madres mexicanas y celebrar su importancia dentro de las familias.

“Excélsior pretende que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser”.

A esta propuesta se sumaron figuras e instituciones importantes como el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, la Cruz Roja y la Iglesia Católica. Gracias a ello, en 1922 se realizó por primera vez la celebración oficial del Día de las Madres en México.

¿Qué significa el Día de las Madres?

El Día de las Madres busca reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de las mamás, así como el importante papel que desempeñan dentro de las familias y la sociedad.

Actualmente, esta fecha es una de las más importantes en México, pues miles de familias aprovechan para convivir, regalar flores, organizar comidas y agradecer a las madres todo lo que hacen día con día.

¿En qué otros países se celebra el Día de las Madres?

Además de México, el 10 de mayo también se celebra el Día de las Madres en países como El Salvador y Guatemala.

Sin embargo, en otras partes del mundo la fecha cambia. Por ejemplo, en países como Arabia Saudita, Egipto, Líbano y Marruecos se festeja el 21 de marzo.

Esta celebración se ha convertido en una de las más importantes para honrar el amor y la presencia de las mamás.