José Mourinho abre la puerta al Real Madrid: “Hablaré con quien quiera al terminar la temporada”

Excélsior

José Mourinho volvió a pronunciarse sobre los rumores que lo vinculan con un posible regreso al Real Madrid y aseguró que, hasta el momento, no ha mantenido conversaciones con el club español.

El técnico portugués, actualmente al frente del Benfica, explicó en conferencia de prensa que su prioridad es cerrar la temporada de la mejor manera posible con el conjunto lisboeta antes de pensar en cualquier decisión relacionada con su futuro.

Mourinho señaló que no analizará opciones hasta después del último partido de Liga frente al Estoril. Sin embargo, una de sus declaraciones volvió a encender las especulaciones sobre el banquillo madridista al afirmar que, una vez terminada la campaña, tendrá libertad para hablar “con quien quiera”.

En las últimas semanas, diversos medios europeos han señalado que el Real Madrid analiza seriamente un cambio de entrenador tras una temporada marcada por resultados irregulares, conflictos internos y la posibilidad de perder LaLiga frente al FC Barcelona.

Dentro de los nombres que han surgido como candidatos aparece nuevamente Mourinho, quien mantiene una buena relación con Florentino Pérez y dejó una etapa recordada en el club entre 2010 y 2013.

Pese a las versiones que lo acercan al Santiago Bernabéu, el estratega portugués insistió en que no existe ningún acuerdo ni contacto oficial con la directiva merengue. Además, reiteró que toda su atención está puesta en asegurar la clasificación del Benfica a la próxima UEFA Champions League.