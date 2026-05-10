Egresada de Psicología BUAP, reconocida por el premio nacional a la mejor tesis

El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C. otorgó el primer lugar a Ana Lucía Bonilla Calvario, egresada de la Facultad de Psicología de la BUAP, en el Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura en Psicología 2025.

Desde Puebla

El premio que recibió recientemente fue por la investigación: “La (des)atención psicoemocional de psicólogas en atención a víctimas de violencias”. Su interés surgió a raíz de las experiencias en su pasantía, pues observó cómo las profesionales del área sufrían desgaste emocional y psicológico al tratar a pacientes víctimas de violencia de género. No obstante, pocas veces se atendían estos estados.

Las doctoras María Leticia Cervantes Hernández y Mirza Aguilar Pérez, asesora y coeditora de tesis, reconocieron el impacto de los resultados de la investigación, la cual obtuvo también Cum Laude por parte de la universidad.

Actualmente, Ana Lucía Bonilla da seguimiento a este proyecto al cursar la Especialidad en Estudios de Género, en la Facultad de Filosofía y Letras. También colabora la Coordinación Institucional de Igualdad de Género en el Programa de Acompañamiento Psicosocial a Estudiantes Embarazadas (PAPEE) de la BUAP.