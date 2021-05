“The Way You Felt”: nuevo sencillo de Alec Benjamin

Por Mino D’Blanc

Alec Benjamin lanzó en días pasados “The Way You Felt” su nuevo sencillo, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales. A la par también presentó el video oficial del mismo que ya se puede ver en su canal oficial de YouTube.

Para “The Way You Felt” vuelve a colaborar con los productores Sir Nolan y Aaron Z, que estuvieron detrás del éxito doble platino “Let Me Down Slowly” y unen talentos por primera vez con el compositor Romans.

La letra de la canción habla y profundiza en el aislamiento generalizado y la profunda tristeza provocadas por la pandemia del COVID-19.

Alec Benjamin comentó sobre la canción: “fue escrita en la parte más oscura de mi experiencia con el COVID. Fue un periodo en el que experimentamos mucho aislamiento físico. Estaba pensando en lo que era estar cerca de alguien y extrañar eso”.