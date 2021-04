¡Son bellísimos! Presentan uniformes de gala para México en Tokio 2021

MILENIO

Hay tres opciones de trajes que serán sometidos a votación con el público en general para definir cuál vestirán los deportistas mexicanos en la inauguración y clausura

El Comité Olímpico Mexicano (COM) presentó tres opciones de uniformes de gala para los deportistas que estarán compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y los cuales someterán a una votación online con el público en general para definir el atuendo que utilizarán en el día de la inauguración y en la clausura.

Artesanal oaxaqueño, charro y dorado piedra del sol, son los tres estilos de estos uniformes y los cuales reflejan los colores, la cultura y las tradiciones mexicanas.

“Cada traje lleva un mensaje muy especial de nuestra cultura e historia. Quiero resaltar de manera muy especial la mexicanidad que hay en cada uno de los trajes y ahora depende de una votación con el público para que nos digan cuál es la que deben portar la delegación que representará a nuestro país en Tokio 2021”, declaró el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla.

El 22 de abril se cerrará la votación y se dará a conocer el uniforme ganador. Después la marca High Life hará 120 trajes que estarán a disposición de los deportistas que desfilen en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Cabe recordar que el comité organizador de Tokio 2021 indicó que debido a la pandemia por covid-19 será muy reducido el número de participantes en el acto.

Vota por el uniforme que portará la delegación mexicana en la ceremonia de inauguración de los #JuegosOlímpicos @Tokyo2020.

Ingresa a 👉 https://t.co/FLw6k79XZJ ¡y elige tu favorito!

Sé parte de esta decisión tan importante para el deporte olímpico mexicano.@highlifemx pic.twitter.com/NJvDHhAzuz — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) April 8, 2021

“Aún no se define el número de participantes, pero los 120 trajes estarán a disposición de quienes en ese momento estén en la Villa Olímpica. No podrán desfilar atletas que no se encuentren dentro de la Villa ya que hay villas alternas para beisbol, futbol, canotaje y vela”, indicó el titular del COM.

MÉXICO TENDRÁ DOS ABANDERADOS EN TOKIO

2021 El presidente del COM, Carlos Padilla, dio a conocer que por temas de equidad en los próximos Juegos Olímpicos cada país participante tendrá dos abanderados, una mujer y un hombre.

“Por primera vez en la historia olímpica va a ser posible que de forma equitativa, un hombre y una mujer sean portadores de nuestro lábaro patrio, y se están analizando las opciones en los deportistas que ya han clasificado y sin que se les ocasione alguno cansancio al día siguiente.

Dependiendo de eso se determinará por medio del comité ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano la designación de los abanderados y con bastante tiempo de anticipación, además pediremos al presidente de la República que abandere a la delegación mexicana”, señaló Padilla.

La ciclista Daniela Campuzano fue la abanderada de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.