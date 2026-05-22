“Somos mujeres imparables”: Miriam Morales, ganadora del Maratón de la Gran Muralla China

LA JORNADA

Ciudad de México. “Somos mujeres imparables y no hay edad para cumplir sueños”, afirmó este viernes la corredora mixteca Miriam Morales Hernández, de 20 años de edad y quien obtuvo el primer lugar del medio maratón (21 kilómetros) en la rama femenil del 23 Maratón de la Gran Muralla China.

La atleta participó en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde corredoras y promotoras del proyecto “México Imparable” expusieron los resultados obtenidos por atletas indígenas mexicanos en competencias internacionales y presentaron la próxima carrera que se realizará el 7 de junio en la Barranca del Cobre, Chihuahua.

Morales, originaria de la región mixteca de Oaxaca, relató que cinco atletas indígenas —dos mixtecas y tres rarámuris— participaron por primera vez en la competencia celebrada en China. “Dos primeros lugares, dos segundos lugares y un tercer lugar. Es parte de lo que es México Imparable, de darle visibilidad”, expresó.

La corredora sostuvo que estas competencias representan una oportunidad para llevar “nuestras raíces y nuestro origen a otro lado del mundo”. Añadió que también participaron en enero en una competencia en Hong Kong junto con representantes mayas, otomíes y rarámuris. “Trajimos muy buenos lugares para México y nos sentimos muy orgullosos de poder trascender en el deporte”, indicó.

Por su parte, la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez, segundo lugar en el medio maratón en el que Morales obtuvo el primer puesto, invitó a corredores de todo el país a participar en la competencia de Barranca del Cobre. “Invitamos a toda la gente, corredores de diferentes estados, que participen con nosotros”, señaló.

En tanto, Miriam Beatriz de la Cruz Álvarez, líder de México Imparable, destacó que en la competencia de la Muralla China participaron atletas de más de 60 países y que los corredores mexicanos despertaron admiración entre asistentes y medios internacionales. “Eso es lo que buscamos con México Imparable: unir deporte, cultura y turismo y darle visibilidad a los pueblos originarios”, afirmó.