¡Cristiano rompe la maldición! Al Nassr se corona campeón de la Saudi Pro League

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Cristiano Ronaldo finalmente pudo celebrar el campeonato de la Liga de Arabia Saudita. Luego de varios intentos frustrados desde su llegada al futbol árabe en 2023, el portugués llevó al Al Nassr a conquistar el título tras imponerse 4-1 al Damac en una noche redonda para el astro luso, informó Metro World News.

El delantero portugués fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete que terminó siendo clave para asegurar el campeonato. CR7 apareció en el segundo tiempo con un gol de tiro libre y posteriormente selló la victoria con otra anotación que desató la locura en el estadio y entre millones de aficionados alrededor del mundo.

Este campeonato representa un momento especial para Cristiano Ronaldo, ya que se trata de su primer título oficial de liga en Arabia Saudita desde que firmó con Al Nassr. Aunque anteriormente ya había conquistado la Copa de Campeones Árabe con el club, el torneo local se había convertido en una deuda pendiente para el portugués, especialmente tras varias temporadas donde el equipo quedó cerca del objetivo.

Además del campeonato, Cristiano continúa acercándose a una cifra histórica en el futbol mundial: los 1000 goles oficiales. Con los dos tantos anotados ante Damac, el portugués sigue incrementando una cuenta que ya lo coloca como el máximo goleador histórico del deporte y mantiene viva la posibilidad de alcanzar la mítica marca antes de su retiro.

A sus 41 años, el exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus sigue demostrando que continúa siendo determinante. De hecho, este nuevo campeonato le permite presumir títulos de liga en Inglaterra, España, Italia y ahora Arabia Saudita, ampliando todavía más su legado internacional.

La celebración también tuvo un componente emocional importante, ya que Cristiano terminó visiblemente conmovido tras el silbatazo final, luego de una etapa complicada en la que acumuló varias eliminaciones dolorosas y críticas por la falta de títulos desde su llegada al futbol saudí.