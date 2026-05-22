México vs Ghana: posibles alineaciones y dónde ver el amistoso

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La Selección Mexicana arranca su último ciclo de compromisos amistosos previo al inicio de la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva se hace cada vez más corta y el inicio del Mundial 2026 está a menos de 20 días, por ello, a Javier Aguirre se le agota el tiempo para definir la lista final de 26 jugadores que integrarán a la Selección Mexicana para esta justa.

‘El Vasco’ ha dejado la puerta abierta para todos los futbolistas que conformaron la prelista de 55 jugadores entregada ante FIFA, y afirmó que ningún jugador tiene asegurado su lugar en la convocatoria final hasta el momento y todo dependerá de quién llegue en mejor momento, por ello, el desempeño individual en los siguientes partidos será fundamental.

México dejó buenas sensaciones tras sus compromisos ante Portugal y Bélgica; ahora Ghana se perfila como una buena prueba que deberán superar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Las Estrellas Negras arribaron a territorio mexicano el pasado domingo y entrenarán hasta el jueves. El D.T Carlos Queiroz convocó a 22 futbolistas para este amistoso, en el que espera poder terminar de ver a algunos jóvenes prospectos y definir su lista oficial para el Mundial.

Historial entre México vs Ghana

México y Ghana se han enfrentado en cuatro duelos previamente, todos ellos de carácter amistoso. México tiene marca perfecta con cuatro victorias por lo que Las Estrellas Negras quieren cortar la racha.

05/06 México 1-0 Ghana

07/08 México 2-1 Ghana

16/17 México 1-0 Ghana

23/24 México 2-0 Ghana

Fecha, hora y dónde ver México vs Ghana

Amistoso

México vs Ghana

Fecha: viernes 22 de mayo

Horario: 8:00 pm CDMX/10:00 pm E.T

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

¿Dónde ver?

TUDN, Canal 5, Vix Premium, Canal 7; TUDN, Vix Premium en Estados Unidos

Posibles alineaciones México vs Ghana

Ghana

Benjamin Asare, Dacosta Antwi, Nathaniel Adjei, Terry Yegbe, Jan Kwasi Gyamerah, Majeed Ashimeru, Salim Adams, Jesurun Rak-Sakyi, Aziz Issah, Ibrahim Osman y Felix Afena-Gyan

México

Tala Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes,Alejandro Gómez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.