México vs Ghana: posibles alineaciones y dónde ver el amistoso

ESPN
- La Selección Mexicana arranca su último ciclo de compromisos amistosos previo al inicio de la Copa del Mundo.
La cuenta regresiva se hace cada vez más corta y el inicio del Mundial 2026 está a menos de 20 días, por ello, a Javier Aguirre se le agota el tiempo para definir la lista final de 26 jugadores que integrarán a la Selección Mexicana para esta justa.
‘El Vasco’ ha dejado la puerta abierta para todos los futbolistas que conformaron la prelista de 55 jugadores entregada ante FIFA, y afirmó que ningún jugador tiene asegurado su lugar en la convocatoria final hasta el momento y todo dependerá de quién llegue en mejor momento, por ello, el desempeño individual en los siguientes partidos será fundamental.
México dejó buenas sensaciones tras sus compromisos ante Portugal y Bélgica; ahora Ghana se perfila como una buena prueba que deberán superar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
Las Estrellas Negras arribaron a territorio mexicano el pasado domingo y entrenarán hasta el jueves. El D.T Carlos Queiroz convocó a 22 futbolistas para este amistoso, en el que espera poder terminar de ver a algunos jóvenes prospectos y definir su lista oficial para el Mundial.
Historial entre México vs Ghana
México y Ghana se han enfrentado en cuatro duelos previamente, todos ellos de carácter amistoso. México tiene marca perfecta con cuatro victorias por lo que Las Estrellas Negras quieren cortar la racha.
- 05/06 México 1-0 Ghana
- 07/08 México 2-1 Ghana
- 16/17 México 1-0 Ghana
- 23/24 México 2-0 Ghana
Fecha, hora y dónde ver México vs Ghana
Amistoso
- México vs Ghana
- Fecha: viernes 22 de mayo
- Horario: 8:00 pm CDMX/10:00 pm E.T
- Lugar: Estadio Cuauhtémoc
¿Dónde ver?
TUDN, Canal 5, Vix Premium, Canal 7; TUDN, Vix Premium en Estados Unidos
Posibles alineaciones México vs Ghana
Ghana
Benjamin Asare, Dacosta Antwi, Nathaniel Adjei, Terry Yegbe, Jan Kwasi Gyamerah, Majeed Ashimeru, Salim Adams, Jesurun Rak-Sakyi, Aziz Issah, Ibrahim Osman y Felix Afena-Gyan
México
Tala Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes,Alejandro Gómez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.
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