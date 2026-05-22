Desde la Pasión

México vs Ghana: posibles alineaciones y dónde ver el amistoso

By Redaccion1 / 22 mayo, 2026

ESPN

  • La Selección Mexicana arranca su último ciclo de compromisos amistosos previo al inicio de la Copa del Mundo.

La cuenta regresiva se hace cada vez más corta y el inicio del Mundial 2026 está a menos de 20 días, por ello, a Javier Aguirre se le agota el tiempo para definir la lista final de 26 jugadores que integrarán a la Selección Mexicana para esta justa.

‘El Vasco’ ha dejado la puerta abierta para todos los futbolistas que conformaron la prelista de 55 jugadores entregada ante FIFA, y afirmó que ningún jugador tiene asegurado su lugar en la convocatoria final hasta el momento y todo dependerá de quién llegue en mejor momento, por ello, el desempeño individual en los siguientes partidos será fundamental.

México dejó buenas sensaciones tras sus compromisos ante Portugal y Bélgica; ahora Ghana se perfila como una buena prueba que deberán superar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Las Estrellas Negras arribaron a territorio mexicano el pasado domingo y entrenarán hasta el jueves. El D.T Carlos Queiroz convocó a 22 futbolistas para este amistoso, en el que espera poder terminar de ver a algunos jóvenes prospectos y definir su lista oficial para el Mundial.

Historial entre México vs Ghana

México y Ghana se han enfrentado en cuatro duelos previamente, todos ellos de carácter amistoso. México tiene marca perfecta con cuatro victorias por lo que Las Estrellas Negras quieren cortar la racha.

  • 05/06 México 1-0 Ghana
  • 07/08 México 2-1 Ghana
  • 16/17 México 1-0 Ghana
  • 23/24 México 2-0 Ghana

Fecha, hora y dónde ver México vs Ghana
Amistoso

  • México vs Ghana
  • Fecha: viernes 22 de mayo
  • Horario: 8:00 pm CDMX/10:00 pm E.T
  • Lugar: Estadio Cuauhtémoc

¿Dónde ver?

TUDN, Canal 5, Vix Premium, Canal 7; TUDN, Vix Premium en Estados Unidos

Posibles alineaciones México vs Ghana

Ghana

Benjamin Asare, Dacosta Antwi, Nathaniel Adjei, Terry Yegbe, Jan Kwasi Gyamerah, Majeed Ashimeru, Salim Adams, Jesurun Rak-Sakyi, Aziz Issah, Ibrahim Osman y Felix Afena-Gyan

México

Tala Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes,Alejandro Gómez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.

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