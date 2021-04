Enrique Guzmán niega, entre lágrimas, acusaciones de Frida Sofía

UNOTV.COM

Visiblemente afectado, Enrique Guzmán negó rotundamente las acusaciones de agresión sexual hechas por su nieta Frida Sofía.

Enrique Guzmán negó rotundamente las acusaciones de agresión sexual hechas por su nieta Frida Sofía, y dijo que no la entiende y que es algo que le duele mucho.

En entrevista para el programa Ventaneando, el cantante, visiblemente consternado, contó que no sabe qué hacer ante las acusaciones y que intenta entender lo que está pasando por la mente de Frida Sofía.

“Ella siente que es verdad, que le falté al respeto, ella está ofendida conmigo de a gratis”.

Don Enrique Guzmán lamenta profundamente el distanciamiento con su nieta Frida Sofía y afirma que Alejandra Guzmán está muy mal por esta nueva polémica. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/OA0gtKigQr — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 8, 2021

La leyenda del rock and roll mexicano dijo que tiene cinco nietas y ninguna ha hecho alguna acusación de este tipo; incluso, una de sus nietas actualmente vive con él.

“En mi vida le he tocado un pelo a esa niña (…) no la he tocado nunca; ni de la cintura, ni de la mano, ni un beso en el cachete, no tengo manos para tocar a una niña lascivamente”.

Enrique Guzmán

Enrique dijo que ya habló sobre la situación con su hija Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía, para saber lo que pasa. Relató que la explicación a la que llegaron es que todo puede estar relacionado con el retiro del apoyo económico que la “Reina del rock” le daba a su hija.

El líder de los Teen Tops dijo que Alejandra Guzmán está abierta a tener un reencuentro con Frida Sofía, pero solamente “sentadas y a solas, no en un programa de televisión”.

En el programa también participó Luis Enrique Guzmán, hijo del cantante, quien explicó que la familia entera apoya a Frida Sofía para que reciba la ayuda y terapia que necesita para que deje de hacerse daño.

“Es muy triste que de pronto se haga un circo mediático para atacar a mi papá, todos sus hijos y nietos sabemos quién es, su único defecto es que nos hace reír”.

Luis Enrique Guzmán

Sobre el trabajo del conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, quien reveló la entrevista de Frida Sofía, el cantante dijo que “es un miserable y que cuando pueda le voy a romper el hocico“, pero asegura que lo entiende porque su trabajo es sacarle jugo a estos chismes.

Luis Enrique explicó que mantiene una relación muy cercana con su hermana Alejandra y que no se pueden explicar de dónde vienen los señalamientos de Frida Sofía, pues es algo que no se esperaban de ninguna manera.

¿Qué dijo Frida Sofía de Enrique Guzmán?

Frida Sofía afirmó que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando tenía cinco años. La hija de Alejandra Guzmán describió al famoso cantante de rock and roll en español como un hombre abusivo y asqueroso.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa De primera mano, la joven integrante de la dinastía Pinal informó que a esa edad Enrique Guzmán le habría dicho que los toqueteos inapropiados eran una muestra de cariño.

“Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y pues a esa edad no tienen ni idea, no tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal y qué asco”.

Frida Sofía

Frida Sofía aseguró que siente desprecio por el exvocalista de la banda Los Teen Tops y que lo odia.