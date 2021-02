Saúl Papaqui no me invitó a la reunión de precandidatos a la alcaldía de Puebla, acusó Biestro Medinilla

Jorge Barrientos

El diputado local y aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía capitalina, Gabriel Biestro Medinilla, minimizó los ataques en su contra, luego de que salieran a relucir algunas bardas donde descalifican su postulación, lo que calificó como una “campaña negra” asegurando que siempre atacan al “puntero”.

“No me afecta, no me preocupa, al contrario, yo he estado por ejemplo con Andrés, Manuel López Obrador acompañándolo en esas campañas negras de difamación, de generación de odio, estuve con Barbosa también en una de esas, sé lo que es eso, no me afecta, al contrario.

En otro tema Biestro Medinilla mencionó que no fue convocado a la mesa de trabajo por la unidad al interior de Morena, la cual fue organizada por el presidente del Consejo Estatal de dicho instituto político en Puebla, Saúl Papaqui.

Por último, Biestro reiteró que no recibió invitación; incluso, minimizó el evento, “no era un evento del Consejo Estatal, fue una reunión personal, no institucional; a la cual “no fui invitado”.