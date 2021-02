Dua Lipa lanzó “We’re Good”, su nuevo sencillo

Por Mino D’Blanc

En días pasados Dua Lipa estrenó “We’re Good”, su nuevo sencillo, producido por Sly y que forma parte de “Future Nostalgia – The Moonlight Edition”.

El melódico y lento track “We’re Good” es una seductora historia de dos amantes que necesitan tomar caminos separados.

El surrealista video de la canción, dirigido por Vania Hetmann y Gal Muggla, muestra a Dua Lipa cantando ante los comensales de un restaurante de aspecto exquisito en un barco de principios del siglo XX y en el que el destino de una langosta también da un giro inesperado.

“We’re Good” forma parte de “Future Nostalgia – The Moonlight Edition”, que incluye exitosos sencillos de la artista y que fue estrenado a la par de la canción en todas las plataformas de lujo. Incluye las siguientes canciones: 1.- Future Nostalgia, 2.- Don’t Start Now, 3.- Cool, 4.- Physical, 5.- Levitating, 6.- Pretty Please, 7.- Hallucinate, 8.- Love Again, 9.- Break My Heart, 10.- Good In Bed (Explicit), 11.- Boys Will Be Boys, 12.- Dua Lpia x Angele – Fever, 13.- We’re Good, 14.- Miley Cyrus – Prisioner (feat. Dua Lipa), 15.- If It Ain’t Me, 16.- That Kind Of Woman, 17.- Not My Problem (feat. JID) (Explicit), 18.- Levitating (feat. DaBaby) y 19.- J Balvin, Dua Lipa, Bad bunny – Un día (One Day) (feat. Tainy).

Varios de estos temas han alcanzado inmediatamente primeros lugares de popularidad a nivel mundial.