Cartelera Cultural “CCU en casa” del 14 al 20 de noviembre 2020.

STAFF/AEH

El Complejo Cultural Universitario BUAP, a través de www.Facebook.com/CCUBUAP, ofrece diversos contenidos artísticos para niñas, niños, adolescentes y adultos, realizados por los integrantes de sus Compañías Artísticas. Esta semana presenta:

Sábado 14 de noviembre de 2020.

Homenaje Santa Cecilia

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU, presenta un reconocimiento a la famosa “protectora de los músicos”. ¡No te lo pierdas!

Hora: 20:00 h.

Domingo 15 de noviembre de 2020.

Cantando desde casa: música de Francisco Gavilondo Soler

El tenor Antonio de la Rosa Esparza, director del Coro Sinfónico BUAP CCU rinde homenaje al famoso compositor y músico mexicano de música infantil Francisco Gabilondo, creador del personaje Cri Cri, “el grillito cantor”

Hora: 18:00 h.

Lunes 16 de noviembre de 2020.

“Con te partiro”

Por ti volaré, la bella e icónica pieza del cantante italiano Andrea Bocelli, es interpretada por la Orquesta Sinfónica BUAP. ¡No te lo pierdas!

Hora: 13:00 h.

Lunes 16 de noviembre de 2020.

“Colores en el viento”

Acompaña a Sofía Montiel, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU en esta interpretación de la canción Colores en el viento, que forma parte del soundtrack de la cinta Pocahontas.

Hora: 17:00 h.

Miércoles 18 de noviembre de 2020.

Para nutrir el corazón: ¿Y por qué no mejor bailamos?

La Compañía Titular de Teatro BUAP CCU y la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU presentan el episodio final de la serie. La reciente pandemia ha impactado en nuestro cuerpo-mente: estrés, ansiedad y algunas emociones no muy gratas son consecuencia del confinamiento por el que atravesamos. ¿Cómo enfrentar el aislamiento? El arte siempre ha sido un refugio esperanzador en tiempos de crisis y en esta ocasión la virtualidad nos brinda un nuevo escenario que es intervenido por la mano creadora del editor a la hora de configurar el discurso.

Hora: 20:30 h.

Jueves 19 de noviembre de 2020.

Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera

La unidad del hombre y del universo, la totalidad y coherencia de la vida, se basa en la correlación energética del microcosmos y macrocosmos: el universo entero es un sistema total, y dentro de la gran totalidad hay totalidades menores, como el hombre.

Somos hijos del cielo y de la tierra, y el universo se manifiesta adentro nuestro; somos energía que fluye y se exterioriza a

través de nuestra conciencia y de nuestra personalidad.

Hora: 19:00 h.

Viernes 20 de noviembre de 2020.

“Fly me to the moon”

La hermosa obra del compositor Bart Howard en la voz privilegiada de Jaime J. Gómez, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU.

Hora: 19:00 h.

PRÓXIMOS EVENTOS

Sábado 21 de noviembre de 2020.

“Trío Sonata”

Acompaña a la sección de metales trombón de la Orquesta Sinfónica BUAP en esta interpretación del famoso compositor y violinista Arcagelo Corelli. ¡No te lo pierdas!

Hora: 15:00 h.

Sábado 21 de noviembre de 2020.

Recital desde casa

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerda de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta una selección musical para disfrutar en familia.

Hora: 20:00 h.

Domingo 22 de noviembre de 2020.

Cantando desde casa: festejando el día de todas y todos los músicos

Acompaña al tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU en este homenaje a todos los músicos.

Hora: 18:00 h.