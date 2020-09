En la semana 4 de Exatlón México, Natali Brito quedó eliminada

Su equipo Héroes recibió a dos nuevos integrantes: Javier Márquez y Jennifer Rodríguez.

Por Mino D’Blanc

En la cuarta semana del reality televisivo de competencia “Exatlón 2020”, que se transmite por Azteca Uno, los equipos hicieron un gran esfuerzo a lo largo de la semana en la que Titanes marcó supremacía. Héroes recibió a dos nuevos atletas, pero se despidieron de Natali Brito.

-Lunes 21 de septiembre: a días de abrir la Exa Tienda, los atletas se enfrentaron a una competencia a 7 puntos por 1500 puntos. Los atletas se enfrentaron a una competencia bastante reñida donde Titanes dejó un marcador de 6-5 gracias al match point de Mati Álvarez. Esa misma noche las escuadras se enfrentaron al circuito del fin del mundo por la fortaleza. Por primera vez Héroes defendieron, mientras que Titanes hicieron de todo por recuperar la casa con todas las comodidades. Se jugó una competencia a 10 puntos y los atletas tuvieron la oportunidad de elegir a su rival. Al inicio, Héroes se mantuvieron a la cabeza del marcador, pero Zudikey Rodríguez empató el marcador 8-8 y Mati Álvarez anotó el décimo punto para Titanes y con una espectacular remontada, la fortaleza volvió a ser roja.

-Martes 22 de septiembre: las competidoras de ambos equipos se enfrentaron al Reto Tokio. El circuito comenzó a 10 puntos pero las finalistas fueron Ana Lago, Gloria Murillo, Cecilia Álvarez y Natali Brito. Fue una prueba complicada con un tiro totalmente nuevo, pero Cecilia “Wushu” fue quien logró vencer a todas sus compañeras. Después tocó el turno de la prueba varonil, donde los finalistas fueron Patrick Loliger, Heliud Pulido, Yusef Farah y Patricio Razo. Heliud demostró su entereza con tiros casi perfectos, logrando ganar su primera medalla para la ruta Tokio.

-Miércoles 23 de septiembre: en el Duelo de los Enigmas, Titanes y Héroes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a la fortuna. Un juego a 10 puntos y la posibilidad de elegir 1 de las 3 estrellas en juego las cuales contenían: un tratamiento facial, un masaje de espalda o un masaje de cuerpo completo. Durante toda la competencia Titanes se mantuvieron al frente del marcador. Héroes sólo pudieron brindarle al equipo 2 puntos. El décimo punto corrió a cargo de Zudikey Rodríguez quien le dio la victoria al equipo rojo, otorgándoles la oportunidad de disfrutar de un tratamiento facial.

-Jueves 24 de septiembre: las atletas se enfrentaron a la batalla contra el cronómetro por la medalla del Exatlón. Las cinco competidoras más rápidas fueron: Zudikey, Carmelita, Mati, Cecilia y Gloria. Nuevamente Mati se posicionó como la atleta más rápida de la competencia y se hizo acreedora a su segunda medalla.Titanes y héroes se enfrentaron a dos competencias, un mini duelo a tres unidades y una competencia con todo el equipo completo para ganar una parrillada. En el mini duelo participaron Heliud y Carmelita, por el equipo rojo, y Yusef y Natali por el azul. Para la competencia grupal, Ana Lago logró otorgarle a Titanes el décimo punto y la victoria absoluta del doble duelo por el banquete. Los atletas se enfrentaron a la prueba contra reloj. Los 5 mejores tiempos de la competencia fueron de: Heliud, Patrick, Aristeo, Patricio y Yusef. Con un extraordinario tiempo de 45 segundos, Aristeo Cásarez se colgó su segunda presea en lo que va de la competencia.

-Domingo 27 de septiembre: las tierras del Exatlón dieron la bienvenida un nuevo elemento: Javier Márquez quien obtuvo el tercer lugar de la segunda temporada, quien llegó para integrarse como el nuevo refuerzo del equipo de Héroes. En su primer noche dentro de la competencia, Javi logró darle un punto al equipo de Héroes. Pero a pesar de la buena ejecución por parte de su equipo, Titanes se mantuvieron a la cabeza del marcador y la fortaleza siguió siendo roja por una semana más. Antes de comenzar con la prueba máxima de la semana, las playas del Exatlón recibieron una nueva energía: Jennifer Rodríguez, hermana de Zudikey, quien decidió ponerse a prueba en la temporada más exigente del reality, como refuerzo para el equipo de Héroes. Zudikey no pudo contener las lágrimas al verla llegar, comentó que le emocionaba mucho ver a su hermana menor aunque hubiera preferido verla en su equipo y no en el del rival, reconoció el esfuerzo para entrar a la competencia y no reparó en darle consejos para su participación en Exatlón. Tras esta presentación llena de emociones, Titanes y Héroes se enfrentaron a la batalla más demandante de la semana. Una competencia a 10 puntos donde el equipo ganador tendría la oportunidad de permanecer juntos por una semana más. Con un marcador de 10-6, la encargada de cerrar con broche de oro la batalla fue Mati Álvarez quien otorgó el punto de la victoria a Titanes. Las mujeres del equipo de Héroes se enfrentaron al duelo de eliminación. Natali Brito y Valery Carranza fueron las atletas con menor puntaje. Ceci fue la atleta con mayor puntaje, por lo tanto, Evelyn fue la tercer atleta que se enfrentó a sus compañeras en la batalla por la permanencia.

-Duelo de eliminación: ninguna de las atletas estaba dispuesta a abandonar la competencia, la cual se tornó muy complicada para las tres, pero sobre todo para Valery ya que fue la primera en quedarse con una sola vida. La atleta decidió usar su medalla por la supervivencia y así consiguió una oportunidad extra en la contienda. Después de haber conseguido su segunda vida, Valery logró ejecutar de manera perfecta sus tiros y poco a poco les quitó vidas a sus compañeras. En una intensa y emocionante competencia entre ella y Natali Brito, dejó sin vidas a la velocista de Guerrero quien se convirtió en la quinta eliminada de las tierras del Exatlón.

Exatlón México se transmite de lunes a jueves a partir de las 19:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00 horas por Azteca Uno.