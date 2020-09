“Trouble’s Coming”: nuevo sencillo de Royal Blood

Por Mino D’Blanc

Royal Blood lanzaron “Trouble´s Coming”, nuevo sencillo de lo que será su tercera producción discográfica que saldrá en la primavera del 2021.

-Sobre “Trouble’s Coming”:

El famoso a nivel mundial dueto británico fusiona ahora su peculiar sonido, sus potentes bajos y baterías con influencias frescas de artistas como Daft Punk, Justice y el fallecido Philippe Zdar (integrante de “Cassius” y productor de artistas como Sébastien Tellier y Hot Chip). El resultado de dichas fusiones se da precisamente en “Trouble’s Coming” en la que combinaron la energía con ritmos y beats uptempo.

La canción resume de forma concisa lo que puede esperar el público del tercer álbum de Royal Blood: una comunión muy orgánica de su visceral hard rock con ritmos con tintes de disco.

Líricamente, “Trouble’s Coming” se trata de mirar hacia adentro para reconocer las señales de advertencia antes de que una situación se convierta en un caos. También podría verse como una alegoría desde la propia experiencia de Royal Blood. El éxito es más complicado de lo que parece a primera vista, y las exigencias que conlleva, hace que encontrar el tiempo para recuperar la perspectiva sea cada vez más difícil de alcanzar.

-Sobre la composición y producción de la canción y lo que opina Royal Blood:

Cuando el dúo comenzó a trabajar en el proyecto, que ellos mismos produjeron, en The Church y Sleeper Sounds en Londres, la canción resulto ser el punto de inflexión en el proceso creativo.

Mike Kerr, bajista del grupo asegura: “Fue el momento en que algo empezó a hacer clic, donde empezamos a tocar sobre esos ritmos de dance mucho más rígidos. La innovación fue darnos cuenta que había un terreno realmente común entre eso y lo que ya habíamos hecho antes. Es ese aspecto de antes y después, donde es la calidad lo que hace que los riffs parezcan tan cortantes, se debe a ese ritmo. Aunque a simple vista estábamos saliendo de lo que habíamos hecho antes, no se sentía nada antinatural; Parecía que estábamos regresando a la música que nos encantaba desde el principio como: Daft Punk, Justice, cosas que estaban realmente orientadas al groove. Todo se trataba del ritmo, parecía un territorio familiar, pero era algo que habíamos censurado entre nosotros.”

Ben Thatcher, baterista, agrega: “Cuando salimos por primera vez, solo había dos elementos en la banda. No solo tenía que llevar el ritmo, tenía que colorear los cambios. Ambos llevábamos mucha carga, sonoramente hablando. Pero este fue un desafío diferente; menos variado, tal vez, pero muy satisfactorio como baterista.”

-Sobre Royal Blood:

Se ha convertido apenas con dos álbumes, en una de las bandas de rock más importantes y grandes a nivel mundial. El dúo originario de Brighton ha conseguido dos números 1 en las listas del Reino Unido. En el 2014 con su álbum debut homónimo, certificado doble platino y en el 2017 con su álbum “How Did We Get So Dark?” vendieron 2 millones de discos en todo el planeta. Su reconocimiento incluye el Premio BRIT como “Mejor Grupo Británico”. Además han obtenido otros premios como el NME y el Kerrang, así como una nominación a los Premios Mercury. Además han tenido un impacto internacional alcanzando el Top 10 en otros siete países y se colocaron en el lugar número 2 en la lista de Álbumes Alternativos en Estados Unidos, nación en la que su éxito incluye tres números 1 en Radio Rock y cuatro veces han estado en el Top 20 en Radio Alternativa.

Su gira más reciente por el Reino Unido e Irlanda fue un gran éxito, al verlos actuar en vivo frente a más de 100,000 personas, incluidas las 30,000 personas durante tres noches con entradas agotadas en el Alexandra Palace en Londres. Los festivales clave han incluido a Glastonbury (donde descubrieron, a mitad del set, que su segundo álbum había debutado en el #1), Big Weekend de Radio 1, Reading y Leeds. Los aspectos más destacados de su extensa gira internacional incluyen una gira por América del Norte con Queens of the Stone Age y Foo Fighters, además de destacadas presentaciones en lugares como Los Ángeles, Tokio y Sydney.