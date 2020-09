Nueva versión de Ya No Insistas Corazón, a voz de Vicente Fernández

SHOW NEWS

El máximo exponente del regional mexicano, Vicente Fernández deleita nuestros oídos con la estremecedora versión de Ya No Insistas Corazón

Con 80 años de edad y más de 55 años de trayectoria musical, Vicente Fernández ha demostrado una vez más que no existe quien le quite la corona en cuanto a interpretación musical, el “Charro de Huentitán”, el día de hoy decide compartir con todos nosotros, tremenda joya musical, confirmado que sigue y seguirá siendo el rey del tan icónico mariachi.

En esta ocasión, Don Chente, sorprendió con una totalmente estremecedora versión de la emblemática canción del icónico Juan Gabriel, se trata de “Ya no insistas, corazón”, y su impecable interpretación causó que sus oyentes se emocionaran hasta las lágrimas.

El mayor de la Dinastía Fernández sorprendió con este maravilloso tema como adelanto de su nueva producción discográfica, de la cual próximamente se revelarán muchos más detalles.

Y con este nuevo álbum, mantiene su palabra de no abandonar a sus fieles fanáticos luego de su retiro de los escenarios, sin duda alguna, sus admiradores y seguidores lo extrañan con demasía, pues, no hay nada mejor que escuchar a Don Vicente Fernández, interpretar sus canciones totalmente en vivo.

Y es que es bien sabido, que la pasión del Ídolo de México no tiene límites, pues ésta lo ha llevado a grabar un monumental catálogo que aún no se ha escuchado y que con los años no hace más que aumentar en número de temas musicales.

Tal y como él mismo ha dicho: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”, por lo que podemos asegurar que aún nos quedan un gran número de temas inéditos o “covers” de canciones con la autoría de otros grandes cantantes, pero, sin duda, muy al estilo “Chente” que tenemos que escuchar.

Por lo que, este nuevo tema: “Ya No Insistas Corazón”, deja en claro que, aunque pasen los años, no se sienten en lo absoluto en la voz del gran cantante, y, es que, desde las primeras notas, Fernández deja sentir su poderosa y más que melodiosa voz, con un contundente tema de la autoría de nuestro querido e icónico Alberto Aguilera Valadez, quien del mismo modo, mientras estaba con vida, fue máximo exponente de la música regional mexicana, en el mundo.

Para la realización de este sencillo, se sumó a la producción a Francisco Javier Ramírez López, quien ha venido trabajando con Don Chente, desde hace ya, varios años, haciendo lucir el brillo y potencia de su inigualable voz en este grandioso tema que nos da a un charro como muy pocos han existido.

También, es bien sabido que, Vicente Fernández, es uno de los artistas más icónicos de su época, y en realidad, hasta en la actualidad sigue siendo de los grandes exponentes, aunque sabemos que con la globalización y la modernización que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y con esta nueva canción, ya nos demostró que no es la excepción.

La canción, aunque, aun no cuenta con un video oficial, desde la plataforma de YouTube ya cuenta con casi 600 mil visualizaciones, y claro, sus fans han quedado anonadados, y dejaron ver su sentir en la caja de comentarios de la plataforma.

“Larga vida para el último gran ídolo de la canción mexicana, eres un orgullo para México. ¡VIVA VICENTE FERNANDEZ! ¡VIVA MÉXICO!”, “Vicente Fernández el mejor de los tiempos…. Eres grande… Eres el Rey”, “Grande Vicente Todo un señor entre los artistas de este género”.

“Su voz es única DIOS LO BENDIGA HOY Y SIEMPRE gracias por ese hermoso patrimonio histórico a la música y a la humanidad. Cada hombre que ha escuchado su música le debe respeto y honor. Brindo por usted…. a su salud!!!”, entre otros muchos comentarios.

No podemos esperar que salga el nuevo álbum, para disfrutarlo en compañía de una buena bebida, ya sea en compañía o solitario, y deleitarnos con la increíble voz de Vicente Fernández.