NASA anuncia que ya comenzó un nuevo ciclo solar; qué significa

MILENIO

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó este martes que ya comenzó el ciclo solar número 25, que durará 11 años y será una nueva fase en la polaridad del Sol que determinará cambios en la meteorología espacial.

Aunque este ciclo empezó en diciembre pasado, señaló la agencia estadunidense, hasta hoy fue confirmado por sus expertos y de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) en una presentación en la que analizaron sus consecuencias para la Tierra y para los astronautas en el espacio.

El Sol es una enorme bola de gas caliente cargada eléctricamente que se mueve generando un potente campo magnético que cambia completamente de polo, en lo que se llama un ciclo solar y que dura unos once años aproximadamente.

El ciclo solar afecta la actividad en la superficie del Sol y se manifiesta a través de las manchas solares causadas por los campos magnéticos. A medida que los campos magnéticos cambian, también lo hace la cantidad de actividad en la superficie del Sol.

☀️ Hearing a lot about our Sun today?

Scientists just announced it’s in a new cycle — meaning that we expect to see solar activity start to ramp up over the next several years.

Find out how these cycles are tracked and how they can affect life on Earth: https://t.co/zerIWT0IWJ pic.twitter.com/e4FD6HD1hF

— NASA (@NASA) September 15, 2020