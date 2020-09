Gobierno de Layón: Agresión y represión contra los ciudadanos Texmeluquenses

Staff/Rosi

San Martín Texmelucan. El gobierno encabezado por Norma Layón Aarún se ha caracterizado por ir en contra de la Cuarta Transformación (4T) y de los principios del presidente de la nación y máximo líder de ese proyecto de justicia y equidad, Andrés Manuel López Obrador así como del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta: el no mentir, no robar y no traicionar. Ejerciendo la violencia en contra de la población Texmeluquense, a través del comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Alberto Ramos Cruz “El Chiapaneco” alias “Libra”, mismo quien en conjunto con el Director de Gobernación David Alvarado Limón han ejecutado órdenes de represión y detenciones arbitrarias en contra de los ciudadanos y compañeros del Círculo de Organizaciones Populares (COP).

El día de ayer lunes 14 al mediodía cuando se manifestaban pacíficamente los comerciantes en la calle 16 de septiembre entre las calles Reforma y Morelos, tres de los partícipes, además de una señora que iba pasando, Reyna N, cuya identidad, por seguridad de ella, nos reservamos; ellos fueron brutalmente golpeados y amenazados de muerte por elementos de Seguridad Pública de San Martín

Texmelucan, por si fuera poco, los remitieron caprichosamente a la comisaría de seguridad pública, lugar donde continuaron golpeándolos, insultandolos e intimidando con amenazas de sembrar evidencia contra ellos.

Tal como ha ocurrido un sin fin de veces con los ciudadanos a quienes además de golpearlos les han imputado, faltas a la ley que no han cometido rayando en el exceso de sembrarles todo tipo de cosas al margen de la ley para inculparlos y extorsionar a sus familiares para dejarlos libres.

El COP denuncia públicamente que además de que 3 de sus compañeros fueron víctimas, recibieron amenazas para toda la rganización y por esa razón hoy queremos dejar claro que ante nuestra lucha pacífica para recuperar nuestros espacios de trabajos y frente a la sobrada agresividad y violencia de la presidenta Norma Layón y de su comisario alias “El Libra”, hoy los hacemos esponsables a ellos de toda la integridad nuestra como organización, como ciudadanos y también de la seguridad de nuestra familia, porque si algo malo nos llega a pasar serán responsables ellos y solamente ellos, porque nos han amenazado públicamente.

Mientras el presidente AMLO y el gobernador Miguel Barbosa Huerta han encontrado canales de diálogo con quien se manifiesta buscando justicia, hoy la bajísima estatura del gobierno de Norma Layón en voz de su director de gobierno David Alvarado Limón, califica nuestra lucha pacífica como una actitud beligerante y de provocación rechazamos esos calificativos y exhortamos a la autoridad a que detenga sus acciones golpistas y represoras al más puro estilo de los gobiernos del pasado y reinstale la gobernabilidad en el municipio, la perspectiva de diálogo y acuerdo de la 4T.

Por último, queremos señalar que no vamos a detener la lucha por reivindicar nuestro espacio trabajo y que hacemos un llamado al gobierno del estado para que con su intervención y sin violentar las facultades legales del municipio medie en la búsqueda de una espuesta positiva a nuestras justas demandas.