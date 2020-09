El policía es un delincuente en potencia, afirma empresario de seguridad privada

Hipólito Contreras

El policía sabe cómo se hace un asalto, un robo, un secuestro, como abrir un vehículo, sabe más que un delincuente, es un delincuente en potencia, por eso cuando reprueba un examen de confianza y le cierran las puertas en las empresas, lo más probable es que se dedique a la delincuencia, afirmó el comandante Ballesteros, empresario de la seguridad privada.

Un examen de confianza es un electro, explicó, dependiendo el estado de ánimo en el que se encuentra será el resultado, si se pone nervioso no va a pasar el examen, en ese caso el gobierno del estado le dice, o renuncias o te consigno, el policía no está tan preparado, no se sabe defender,

El gobierno lo despide, ese policía que algún día expuso sus vida defendiendo a la sociedad, llega a pedir trabajo y le preguntan dónde trabajó, va a decir que de policía, la sociedad le va a cerrar las puertas, expuso.

Los policías se saben las claves de los radios, cómo abrir un vehículo, cómo se hace un asalto, un secuestro, es un delincuente en potencia, no han preguntado de dónde nace la delincuencia, ese policía tiene familia, hijos, ¿quién genera la delincuencia? , cuestionó.

El gobierno, dijo, ve a las empresas de seguridad privada como una fuente de ingresos, la Constitución prohíbe se cobre dos veces por prestar el mismo servicio, a nosotros nos obligan a hacerlo, por el mismo elemento que registramos en la Ciudad de México, lo mismo pagamos en Puebla, Tlaxcala, o cualquier estado.

Eso es lo que hacen con los empresarios de la seguridad, los gobernadores crearon empresas de seguridad, se quedaron con todos los servicios que a nosotros no nos permiten, por ejemplo no nos permiten participar en una licitación, comentó.