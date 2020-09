Extraoficialmente desaparecen 17 programas de apoyo al campo, acusa investigador

Hipólito Contreras

Sin que sea oficial se habla de una reducción importante de los recursos destinados al campo mexicano, muchos programas estarían desapareciendo, el financiamiento se reduce al mínimo, de hecho, los productores operarán con sus propios recursos para sembrar sus tierras, afirmó el investigador Fabián Baltasar Nieto.

Informó que entre los programas que probablemente desaparezcan 17 programas, entre otros el crédito ganadero la palabra, desarrollo rural, vinculación productiva, fomento a la ganadería y normalización de la calidad de productos pecuarios, estrategias para la cadena productiva, sustentabilidad pecuaria, proyectos estratégicos con valor agregado, repoblamiento de ganado, de abejas reina, financiamiento rural, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, FIRA.

Si esto se confirma, comentó, va tener efectos negativos en el campo mexicano, en Puebla se habla que habrá una reducción del presupuesto de tres mil millones de pesos y un recorte de personal.

El estado mexicano no tiene recursos por lo que no haya inversión como consecuencia no habrá recuperación económica, esto es como un efecto dominó, el campo no va a tener inversión, se da un salto hacia atrás, los propios productores y empresarios agrícolas van a utilizar sus propios recursos para seguir con la producción porque es su forma de vida, ellos seguirán, aunque no haya inversión pública.

Esto, destacó, es lo que no s esperaba de un gobierno de izquierda como este, se esperaba un fortalecimiento del campo, la pandemia al cerrará los negocios y la actividad económica el gobierno no tiene ingresos lo que genera que se reduzca la distribución.

Creo que esta reducción de presupuesto va a incidir en la producción, sin embargo, los productores van a seguir con sus actividades con sus propios recursos, los insumos van a incrementarse como los fertilizantes, agroquímicos, el diésel, la energía eléctrica, a pesar de esto los productores van a seguir, aunque muchos abandonaran el campo, expresó.

La Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, expuso, si bien financia al campo, por los requisitos que pide son pocos los que pueden acceder, no llega ni el uno por ciento los que son financiados, el grueso de los productores no entra en estos esquemas.

Explicó que para los pequeños productores están otras instituciones como Sembrando Vida y la Secretaría del Bienestar, pero los apoyos son mínimos.