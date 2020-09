Sólo el 47 por ciento de los alumnos en Puebla cuenta con herramientas tecnológicas para recibir la educación a distancia, acusa jefe de Secundarias en la entidad

Hipólito Contreras

Para llevar adelante ciclo educativo en línea en el estado de Puebla se presentan muchos problemas no sólo de conectividad y falta de señal, sino la falta de los equipos de comunicación que se requieren, del total de alumnos en el estado y que supera el millón, sólo el 47 por ciento cuenta con celulares, computadoras y tabletas, un 57 por ciento no cuenta con estas herramientas tecnológicas, estos sólo reciben copias de las actividades académicas, afirmó el maestro Telésforo Américo Guerrero González, jefe de enseñanza de secundarias generales en el estado.

Expuso muchos padres de familia a estas alturas del siglo XXI no saben leer ni escribir, por lo que no pueden ayudar a sus hijos aunque quieran, “no quiero culpar a nadie de esta realidad no culpo al gobierno, ni al magisterio, ni al presidente ni a nadie, este es un problema que venimos arrastrando y que no hemos podido superar, después de la revolución mexicana debimos habernos metido a una verdadera revolución educativa y combatir el analfabetismo, el problema se fue dejando por todos los gobiernos”.

Destacó que el promedio de escolaridad de los padres de familia a nivel estado oscila entre cuarto y quinto de primaria en promedio, esta es la realidad en estados como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Guerrero, estas entidades presentan las mayores tasas de analfabetismo en el país

El magisterio siempre ha estado dispuesto a hacer los más que esté a su alcance, si bien la SEP firmó convenios con las televisoras para estas es un buen negocio, las empresas no lo hacen por tener cariño al país.

Lo ideal, afirmó. es que cada alumno cuente con celular, sus computadoras y una tableta, pero lo ideal choca con lo real, se da el caso que incluso los mismos maestros no tienen todo como una computadora veloz.

También, comentó, se presentan problemas de carácter familiar interno para facilitar la única computadora, celular o tableta que cuentan tomando en cuenta que hay tres o cuatro hijos por familia, otro problema es la falta de los libros de texto, se trabaja con los anteriores, en ellos están los planes y programas a través de lecciones.

Los compañeros maestros han hecho un gran esfuerzo, se han endeudado, se han metido a cursos de computación, de superación profesional para poder cumplir, otro problema es que no hay señal, por lo que los alumnos -aunque tengan los equipos- no pueden recibir clases, ante esto el maestro saca copias fotostáticas y las lleva a las comunidades de la Sierra Norte, Sierra Negra, Mixteca.

Esperamos que los resultados en este ciclo escolar no vayan a ser desastrosos, esperamos que sean lo menos debajo de la media, pero apostándole a la buena fe de los padres de familia, al esfuerzo de los maestros y el apoyo de las autoridades locales, afirmó.