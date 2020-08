La SEP le deja toda la responsabilidad a los maestros, afirma integrante del Consejo Democrático Magisterial

Hipólito Contreras

Se va a seguir hablando de educación a distancia, educación virtual, de cursos en línea, en el Consejo Democrático Magisterial decimos que no se va a resolver gran cosa porque sólo le dan la responsabilidad a los maestros, el gobierno no invierte nada en conectividad para los niños, afirmó el maestro Miguel Ángel Guerra Castillo, integrante del Consejo Democrático Magisterial.

Indicó que el Secretario de Educación en el estado, Melitón Morales Sánchez, en entrevista virtual con los maestros, expresó “nosotros decimos qué hacer y los maestros saben cómo, siempre los maestros han buscado medios, tienen ingenio y creatividad, ellos saben el cómo”.

Esto, comentó, es echarle la responsabilidad a los maestros, el gobierno no ha hecho la inversión mínima para dar equipos, infraestructura tecnológica a los maestros y a los niños, programaron cinco horas de conexión a internet de una sesión donde el maestro tiene que abordar los contenidos durante cinco horas, no se puede tener un niño durante cinco hora a un celular si es que lo tiene, nadie aguanta cinco horas en un celular, no hay televisión ni computadoras para niños en mucha comunidades, está muy mal el Secretario de Educación, están pensando que los maestros van a hacer magia y que los niños son de primer mundo que tienen dos o tres computadoras en sus casas, hay programas y conectividad.

Le pedimos al gobierno que invierta, expuso, dice el consejo técnico de los maestros que el gobierno debe invertir mínimamente con la conectividad, que se apruebe una partida, una ampliación de presupuesto, de manera que se contrate internet para que los niños tengan conectividad, y así es difícil conectarse a un celular, es mejor que le den tabletas a todos los niño, esta es una situación inédita, nunca en la vida había habido una pandemia, que les den las tabletas, hay países como Venezuela donde cada niño tiene su tableta en las que ya están cargados los programas.

No sabemos si los libros vayan a ser los mismos, son una gran herramienta, ojalá tengan elementos para el manejo de tecnología en los niños, afirmó.

Destacó que el regreso a clases presenciales está muy complicado, no se sabe si será para octubre, noviembre o enero, lo que pedimos ahora es que el gobierno invierta, contrate programas para los niños, que les dé un programa de tabletas y que ya traiga los contenidos y programas y que se pueda ir actualizando.