Denuncia PAN en el IEE promoción política de la Secretaria de Bienestar

Staff/Rossi

Lizeth Sánchez utilizó recursos públicos para organizar a su partido de cara a las elecciones.

PAN denunciará también a Barbosa por promocionarse fuera de los tiempos legales.

Por utilizar recursos públicos para la real de Chignahuapan para organizar a la gente de su partido de cara a las próximas elecciones. Así lo informó la dirigente panista Genoveva Huerta Villegas al referir que igualmente sización de eventos políticos, el Comité Directivo Estatal del PAN presentó en el Instituto Estatal Electoral una denuncia contra la secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García, quien el pasado fin de semana se presentó en el municipio presentará una queja contra el gobernador Miguel Barbosa por la promoción de su gobierno y de su persona fuera de los tiempos establecidos por la ley, toda vez que, como lo establece el Artículo 53 de la Constitución Política del estado de Puebla, los informes de gobierno deben presentarse en los primeros 15 días del mes de diciembre.

En conferencia de prensa virtual, la Presidenta de Acción Nacional refirió que los hechos registrados en Chignahuapan demuestran que el gobierno de Barbosa utilizó recursos gubernamentales con fines electorales a través de su secretaria Lizeth Sánchez García.

“La secretaria se escudó al referir que los sábados no es servidora pública, pero casualmente, antes de sus eventos políticos, encabezó actos oficiales precisamente como integrante del gabinete estatal. ¿Cuándo decide ser funcionaria y cuando dirigente partidista? ¿Acaso no había prometido renunciar al Comité Directivo de su partido y no utilizar la Secretaría de Bienestar para temas electorales?”, cuestionó Huerta Villegas.

Sobre el particular, la dirigente manifestó que el hecho tira por la borda el discurso anticorrupción de Miguel Barbosa, pues “Lizeth no se manda sola, por supuesto que de todo estaba enterado el gobernador”.

De la misma manera, adelantó que el PAN presentará igualmente una queja contra el gobierno del estado y el mandatario por promover un “informe” anticipadamente: “Fue, un estricto sentido, un show mediático-electorero similar a los que realiza su gurú: Andrés Manuel López Obrador”.

Lo anterior deja claro, agregó, que el gobierno de Barbosa hace todo lo posible, incluso transgredir la ley, para ganar las próximas elecciones con “trampas y trucos legislativos”, pero también utilizando a sus funcionarios como promotores políticos, lo que significa que se está gestando un gran fraude electoral.

Finalmente, y sobre el documento presentado por el gobernador en el Congreso, Huerta Villegas consideró que hablar sobre el particular es un despropósito, pues “este informe, por más cifras y numeralias que presente, no cambia la realidad de Puebla”.