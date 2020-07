Ante la pandemia, la ceremonia de los premios Emmy será virtual

Quién

La 72° ceremonia de los premios Emmy , los más importantes de la televisión estadounidense, será totalmente virtual debido a la pandemia de covid-19, que causa estragos en Estados Unidos. Los organizadores del evento, previsto el 20 de septiembre, enviaron una carta a todos los candidatos seleccionados, cuya lista se publicó el martes, para informarles de que la gala organizada en Los Ángeles no se celebrará este año.

No es una sorpresa, teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, pero los organizadores de la ceremonia aún no habían tomado ninguna decisión al respecto. ‘Como adivinaron probablemente, no vamos a pedirles que acudan al Microsoft Theatre, en el centro de Los Ángeles, el 20 de septiembre. Este año, será una vez más la mayor velada de la industria televisiva… pero nosotros iremos hacia ustedes’, explica la carta publicada este miércoles por medios estadounidenses y cuyo contenido confirmó un portavoz de los Emmy a la AFP. ‘Estamos juntando un equipo de técnicos, productores y autores de primer orden para (…) ir a filmarlos a su casa o al lugar que elijan’, indica la misiva firmada por la producción y el presentador de la ceremonia, el humorista Jimmy Kimmel.

Es importante recordar que más de un tercio de las nominaciones de actuación fueron para actores negros, un nuevo récord. Entre ellos se encuentran Billy Porter (‘Pose’), Sterling K. Brown (‘This Is Us’ y ‘The Marvelous Mrs Maisel’), Issa Rae (‘Insecure’) y Regina King, de ‘Watchmen’, el programa más nominado (26). El aumento del número de nominaciones de artistas negros confirmó los esfuerzos de la Academia de la Televisión por impulsar la diversidad racial en la pequeña pantalla, aunque este año no hubo nominados latinos. ‘Las vidas de los negros importan. Las historias negras importan’, tuiteó la Academia el martes. El anuncio de las nominaciones para los Emmy se produce en medio de un proceso de reflexión nacional sobre raza, con protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el país.