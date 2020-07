Comerciantes del mercado de Chignahuapan denuncian al presidente municipal por desalojo

Hipólito Contreras

Comerciantes del mercado ubicado en el municipio de Chignahuapan denuncian al presidente municipal Francisco Javier Tirado Saavedra, por el desalojo violento en cuatro puestos, de donde se llevaron la mercancía con pérdidas aproximadas a los 200 mil pesos, informaron que los quieren obligar a pagar 250 mil pesos por cada puesto para que sea remodelados, cantidad que consideran excesiva. Eduardo Escalona Mendoza, Presidente de la Federación “Gustavo Díaz Ordaz, de Comerciantes y Colonos del Estado de Puebla, informó que el presidente tiene un proyecto de remodelar un área que se llama el Patio, “pero lo quiere hacer a su manera cobrando 250 mil pesos por puesto, la gente o tiene dinero, se trata de una obra que no cuesta más de 50 mil pesos, prometió el presidente a través de un pseudo líder, que les va a dar escritura, pero en un mercado municipal no se pueden dar escrituras”.

Informó que son 42 comerciantes los que están en ese mercado, pero se llevaron mercancía de cuatro, “ya tuvimos diálogo con las autoridades estatales para que les devuelvan la mercancía, van a seguir trabajando y esperan que se les paguen los daños, no pedimos la destitución del presidente pero si va seguir teniendo a su director de comercio y abasto, Juan Carlos, es su problema, en los videos se anda paseando, cuando lo interrogan, dice, no yo estoy en la calle, pero es el más interesado en que se hiciera la remodelación”.

Tenemos ahí 40 años trabajando en el mercado, dijo, sí queremos la remodelación pero con reglas claras, no nos vamos a oponer al progreso, haríamos mal, pero queremos saber cuánto va a costar, se tienen que levantar padrones, medidas, giros, nombres, no nada más a lo güey, les propusieron trabajar en un auditorio de la presidencia municipal donde no existen las condiciones, la gente no iría ahí a comprar, el costo de la remodelación no lo sabemos, depende de los materiales y lo que se piensa hacer.