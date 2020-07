Canaco reporta pérdidas económicas por 10 mdp y cierre de 500 negocios a causa de COVID-19 en San Andrés Cholula

Le piden al ayuntamiento permita la reapertura o comprar en comercios del municipio

Por Israel Tepox

Una pérdida económica superior a los 10 millones de pesos, el cierre definitivo de quinientos negocios y el despido de dos mil personas, es el saldo negativo que registra la Cámara Nacional del Comercio SERYTUR (Canaco) de San Andrés Cholula, a consecuencia de la pandemia del Covid 19 que afecta al país.

Ante el escenario, el presidente de este organismo empresarial, Eduardo García Casas, exhortó a las autoridades municipales a “ponerse las pilas” e impulsar la reactivación de la economía local, porque los pequeños, medianos y grandes empresarios afiliados a esta agrupación están por “colapsar”.

“Nos ha pegado mucho (la contingencia sanitaria) y estamos sufriendo el acoso de las autoridades porque no nos dejan operar, a ello, hay que sumarle las altas rentas que algunos agremiados están pagando, las cuales alcanzan hasta los 100 mil pesos en la Reserva Territorial Atlixcáyotl y lamentablemente de los 4 mil negocios que la Canaco representa ya 500 cerraron”, reiteró.

La Canaco de San Andrés Cholula aglutina a comerciantes formales de este municipio, pero también de Ocoyucan y Santa Isabel Cholula, sin embargo, todos externan ventas del cero por ciento y falta de apoyo de autoridades federales, estatales y municipales.

“No tenemos autorizado abrir nuestros negocios y esta situación nos asfixia, porque nosotros no estamos incluidos en la nueva normalidad, pero como gremio ya estamos viviendo una situación caótica, estamos al borde del colapso y no vemos apoyos y lo que se está viviendo en San Andrés Cholula es algo grave, porque esta jurisdicción al no tener industria sólo la economía gira en la prestación de servicios y pues queremos que las autoridades, en especial la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, se ponga las pilas, que nos autorice la apertura de algunos negocios, porque ya necesitamos esto de manera urgente, porque ya estamos en un estado crítico o en su defecto que el ayuntamiento de San Andrés ayude al comercio local con compras institucionales, pues actualmente favorecen a empresas de Puebla y de otros estados de la república mexicana cuando bien pueden comprar en casa”, concluyó.