Los maestros participan en el taller nacional y estatal del educador popular, señaló Miguel Guerra

Hipólito Contreras

Los maestros en este periodo de receso estamos realizando un taller nacional y estatal del educador popular, nos dedicamos esta semana al trabajo del intercambio de ideas, hablamos de temas de pedagogía, de lucha política, las conferencias son virtuales, seguimos estudiando, nos ponemos al día en los temas del país, en educación, derechos laborales, etc., informó el profesor Miguel Guerra Castillo, integrante del Movimiento Democrático Magisterial.

Indicó que en el taller ya participó el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, experto en temas educativos, hoy hablarán otros ponentes, vienen personalidades de Argentina, Chile y otros países, nos estamos preparando, actualizando, del 6 al 10 de julio se realiza este taller, esta conferencia, terminando el taller nacional, organizaremos el taller estatal, todo es en línea mientras dure la pandemia.

Expuso que por la pandemia no se tiene una fecha fija para que reinicie el ciclo escolar en forma presencial, se hablaba de agosto, pero no se tiene una definición, todo dependen de cómo siga la pandemia, si las condiciones lo permiten se empezará en la fecha programada por la Secretaría de Educación Pública, de lo contrario se pospondrá para una fecha posterior, lo importante es no exponer a los alumnos.