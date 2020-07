Eduardo Rivera negó tener algún pacto político con Morena o el gobernador Barbosa

Jorge Barrientos

El expresidente municipal de Puebla capital Eduardo Rivera Pérez, descartó las versiones sobre un posible pacto con Morena y la administración estatal, pues aseguró que “no es tiempo de hacer grilla política”, además de calificar de falsos los rumores y publicaciones contra su persona.

A través del video difundido en redes sociales, rechazó tajantemente tener algún acuerdo con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, como trascendió en versiones periodísticas.

“Como la mayoría de los poblanos, no comparto la gestión del gobierno, con el cual, por cierto, no tengo ni he buscado ningún acuerdo. Ya habrá tiempo para señalar responsables y también para hacer propuestas. Pero también vendrá la oportunidad donde tomaremos decisiones políticas. Ahora, no es momento”, dijo.