Antorcha Campesina denuncia recortes presupuestales a sus ayuntamientos

Jorge Barrientos

Integrantes del Movimiento de Antorcha Campesina, realizaron dos manifestaciones de manera simultanea en la Ciudad de Puebla, donde exigen al gobierno estatal y municipal apoyos alimentarios ante la crisis que se vive por la pandemia del Covid-19, así como el recorte presupuestal a Ayuntamientos.

En este tenor, el presidente municipal de Ixcaquixtla, Salvador Castañeda, lamentó que desde hace tiempo se les está “discriminando” de manera presupuestal, principalmente a los de la Sierra Norte, Sierra Negra y la Mixteca, a pesar de que éstos ya están etiquetados para atender de manera adecuada las necesidades de sus municipios.

Dijo que tampoco ha atendido el gobierno estatal el tema de la obra pública, dado que se privilegian obras para prestigio electoral en zonas donde todo mundo lo ve y en la región de donde proviene estas no han llegado.

“Que vemos ahora, que sin ninguna consideración se aplican recortes presupuestales de hasta el 50 por ciento, lo que significa que no podamos cumplir con la atención de los ciudadanos”.

Por su parte, el vocero de este movimiento Aquiles Montaño Brito, urgió la necesidad de implementar un Programa Alimentario que tenga como objetivo beneficiar a los poblanos en situación de vulnerabilidad ante el coronavirus, que sea también para beneficio de los que se han quedado sin empleos y que no tienen recursos para comprar comida y así cumplir el aislamiento.

“Lo más grave es que para muchos ésta es una situación natural, tanto así que se han acostumbrado a sufrirla, a verla o convivir con ella, que no pasa ni siquiera por sus cabezas el que se pueda vivir de otra manera, no sueñan con un futuro diferente, no creen que un mundo mejor sea posible”.

Dijeron que funcionarios estatales han ignorado y hecho maniobras para no resolver las peticiones que realizaron en representación de miles de poblanos, lo que demuestra que hay una actitud de cerrazón e insensibilidad para no atender las demandas ciudadanas.