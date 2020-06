Los trabajadores telefonistas piden a la empresa suficientes insumos y equipos de protección en esta pandemia

Hipólito Contreras

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana pide a la empresa dote a los más de 200 mil trabajadores en el país de los suficientes equipos e insumos necesarios para que sigan enfrenta a la pandemia del COVID, los trabajadores denuncian que hay deficiencias en los centros de trabajo lo que los coloca en alto riesgo de contagio.

En un comunicado dirigido al secretario general Francisco Hernández Juárez, los trabajadores de las secciones que conforman la Zona 7, informaron que el pasado sábado se reunieron todos los Secretarios Generales de la misma a través de videoconferencia para dar seguimiento a la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como a los temas de la agenda laboral y sindical que se dieron a conocer en la misma reunión, se llegaron a las siguientes conclusiones:

Continuamos con la aplicación de las estrategias y acuerdos que emanan por parte de usted y del Comité Ejecutivo Nacional, para salvaguardar la integridad y salud de nuestros compañeros, que verdaderamente de forma decidida y contundente, han asumido su compromiso y solidaridad con el pueblo de México en la labor esencial de las telecomunicaciones.

Seguimos insistiendo en que la empresa se esfuerce más en satisfacer las necesidades de cantidad y calidad de equipos y materiales de seguridad en el almacén, por ejemplo, mascarillas N-95, googles y guantes de protección donde sea necesario, así como acrílicos para protección en todos los puntos de atención al cliente, para la reapertura de las tiendas comerciales y las que se mantienen dando servicio. A los compañeros que dan atención a los hospitales especializados en COVID- 19 se les dote de todo el equipo y material necesario para su protección, y solicitamos se realice la sanitización en los centros de trabajo y oficinas comerciales.

Agradecemos su apoyo en relación con el tema del bono por el reconocimiento a quien sigue trabajando día a día, aun con el peligro que esto conlleva y hacerlo extensivo a otras especialidades en los porcentajes que se consideren.

Reiteramos nuestra petición en el pago del 100 por ciento de la productividad para todos los indicadores en todas las especialidades durante el tiempo que dure ésta emergencia sanitaria, ya que aunado a las complicaciones por la contingencia sanitaria continuamos presentando constantes fallas y lentitud en los sistemas utilizados por las y los compañeros, esto reduce la posibilidad de alcanzar dichos indicadores, tomando en cuenta también que como consecuencia se han incrementado el número de bajas en las líneas telefónicas ocasionado por el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Nos mantenemos en la solicitud de apoyo a fin de comprometer a la empresa para que solucione los temas relacionados a la falta de productos en las tiendas, lo cual ocasiona que ya no se tengan ventas, ni se logren esos indicadores, así como el cubrimiento de vacantes necesario para realizar las actividades de nuestra materia de trabajo, ya que esto ha ocasionado el aumento de los fielders quienes realizan malas ventas engañando a los clientes con promociones y ofertas de servicios que no están disponibles, derivado de lo anterior, es necesario más personal para realizar el seguimiento y la supervisión de los trabajos efectuados por los fielders, pues actualmente éste seguimiento es realizado por el personal de confianza, quien no cumple con la supervisión correspondiente.

En el caso de los almacenes la situación es preocupante ya que tenemos escasez en material para los trabajos de fibra óptica entre otros, por lo que solicitamos dar prioridad a la entrega en tiempo y forma de los insumos a los compañeros de planta exterior, ya que en algunas localidades se entrega primero el material a las filiales y en muchas ocasiones no hay suficiente en el almacén.

Además, cuando algún equipo de medición le ha sido robado o se le ha extraviado al compañero, la empresa argumenta que ya no se hará la reposición del mismo, lo que ocasiona retraso en las labores.