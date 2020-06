Energía eléctrica elemento clave para enfrentar una pandemia mundial

Staff/Rossi

UDLAP realiza el webinar en donde se analizaron los criterios y estándares que deben cumplir las empresas en relación con el sistema eléctrico.

Eficiencia energética y Código de Red fueron los temas que analizaron especialistas de la Universidad de las Américas Puebla en compañía del director general de ETAP, S de R.L de C.V de la oficina regional de América Latina y de un profesor especialista en el análisis de sistemas eléctrico de la Universidad de Concepción en Chile, en el webinar que este día realizó la UDLAP.

“La energía eléctrica es muy importante en nuestros días porque es una necesidad que tenemos como humanidad, un claro ejemplo de ello es lo que estamos viviendo actualmente ante una pandemia mundial que ha hecho que todo mundo vaya a casa y desde ahí desarrollen sus actividades. Sin energía eléctrica estaríamos totalmente fuera de todo esto que hemos logrado: profesores siguen dando clases, jóvenes continúan sus estudios desde casa, los negocios y empresas han continuado. En realidad sería un problema grave no contar con energía eléctrica”, enfatizó durante su participación el Dr. Pedro Bañuelos Sánchez, profesor del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, quien además explicó qué es un Código de Red, quiénes deben cumplirlo, cuáles son las obligaciones de los centros de carga y cuáles son las sanciones por incumplimiento del código: “El Código de Red es ver cómo se puede utilizar el sistema eléctrico nacional con una buena calidad, con confiabilidad, sustentabilidad y que no provoque algún problema. ¿Quiénes deben cumplirlo?: transportistas, distribuidores, centrales eléctricas y centros de carga”.

En su turno de participación, el Dr. Luis García Santander, profesor especialista en el análisis de sistemas eléctricos de la Universidad de Concepción de Chile e invitado especial de este webinar, expuso mediante ejemplos el desarrollo de proyectos que involucran la eficiencia energética y el Código de Red en la universidad que él representa: “les voy a presentar la política energética del Centro Universitario y de lo que hemos hecho en la Universidad de Concepción, algunas aplicaciones y los resultados obtenidos. Los proyectos donde hemos aplicado esta política energética son: recambio tecnológico luminarias en biblioteca central, alumbrado público con gestión energética, plataforma de monitoreo, contrato de suministro usuario calificado, sistema de generación fotovoltaico y estacionamientos inteligentes. Lo que hemos obtenido con la aplicación de todos estos proyectos son la implementación de recambios tecnológicos, biblioteca y alumbrado público han generado un ahorro equivalente al 62%; nuevo contrato de usuario calificado permite ahorros cercanos al 23%, el desarrollo de una App para estacionamientos inteligentes permiten reducir los tiempos de tránsito de los vehículos en aproximadamente un 40% y finalmente, la Universidad de Concepción ha logrado incorporar una política energética la cual está siendo aplicada de manera permanente son responsabilidad social y ambiental”.

Otro de los panelistas invitados a este webinar fue el Ing. David Romero Gómez, director general de ETAP, S. de R. L. de C. V. de la Oficina Regional de América Latina quien habló sobre la eficiencia energética la cual incluye el ahorro de energía a nivel residencial, industrial y municipal; mencionó que ésta tiene importancia crítica para alcanzar las metas relativas a la energía y el cambio climático que se han fijado países de todo el mundo. “Las sociedades modernas avanzadas consumimos más energía y no lo hacemos precisamente de la manera más eficiente. Con la eficiencia energética obtenemos grandes beneficios como reducir los costos e incrementar la productividad, reducir el impacto al medio ambiente, reducir emisión de CO2 y establecer procesos de mejora continua para consumo energético sostenible”, apuntó el Ing. David Romero Gómez. Asimismo, destacó que la eficiencia energética sigue siendo subutilizada a nivel mundial a pesar de sus beneficios comprobados y su potencial para convertirse en el recurso más grande para satisfacer la creciente demanda energética. “Un estudio realizado por la American Council for an Energy-Efficient Economy que determina un posicionamiento internacional en el uso eficiente de la energía, menciona que en 2018 México ascendió del lugar 19 al 12 en esta clasificación”.

Cabe mencionar que el webinar de este día estuvo moderado por el Dr. José Luis Vázquez González, director académico del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, quien dio orden a este espacio cuyo objetivo principal es abrir escenarios informativos de temas de gran interés para la sociedad.

