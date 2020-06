Entrevista a Brandon Castañeda, integrante de “Wapayasos”, quien es uno de los competidores de “Guerreros”

Por Mino D’Blanc

Este lunes 15 de junio a las 20:30 horas en Canal 5 se estrena el reality show televisivo de competencia “Guerreros”, conducido por Macky González y Memo Corral.

El tapatío Brandon Castañeda, integrante de “Wapayasos” participa en este nuevo reality show. Tiene 20 años de edad, mide 1.78, es sociable, divertido y su esencia es la risa y la sensualidad. Llega a “Guerreros” con la convicción de demostrar que la comedia, la seducción y la humildad son fortalezas suficientes para ser el más destacado en todos los escenarios que pise. Siempre a sido luchador, queriendo dejar huella y ayudando a los demás a conseguir el éxito. Desde trabajar en shows en distintos escenarios de la república hasta derretir corazones en la televisión y ganarse el cariño del público a través de sus historias por las mañanas. Tuvo un romance tormentoso que no terminó de la mejor forma con la famosa “Bebeshita”. Sin embargo, guarda los buenos momentos y la experiencia para cuando el amor llame a su puerta nuevamente. Él sabe que la imagen es un plus, pero no lo es todo, ya que sostiene que el verdadero poder de cada persona reside en su alma. Quiere probar que sonreír ante la adversidad todo lo puede lograr y está más que preparado para enfrentar el combate con alma y corazón. Es su fórmula para poder derrotar rivales y poder saborear el triunfo proclamándose vencedor en la primera edición de “Guerreros” en México.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: ¿Por qué decidiste entrar a “Guerreros”?

BC: Mi manager me ofreció la oportunidad de entrar al programa. Yo practico deporte desde muy niño, entonces es algo que ya tenía en mente, ya estoy preparado y listo para la acción. Me dice que si me quería animar y yo con toda actitud le dije que estaba decidido y aquí estoy.

MD’B: ¿Cuáles son tus fortalezas para que puedas ganar el programa?

Soy muy persistente, me gusta estar ahí, ahí, ahí, y aferrarme a todo y entrar con todo. Me gusta la justicia y ser justo. Entonces todo esto va a llevar a muchas cosas del programa, va a estar muy divertido; yo pienso que les va a gustar porque no solo será de fuerza, de resistencia, también serán preguntas de conocimiento básico, entonces hay que tener preparada la mente, no solamente el físico.

MD’B: ¿La sensualidad puede superar a la fortaleza, puede ser el arma perfecta para que ganes el programa?

BC: Pues fíjate que sí por un lado, igual y se llevan de la mano las dos cosas. Entonces permite complementar un poquito el baile sensual para poder conquistar a la cámara, al televidente.

MD’B: Eres un Wapayaso. ¿Usarás también tu sentido del humor dentro del programa?

BC: Hay que estar con toda actitud, me gusta estar motivando, me gusta traer “mensadas” para divertir al equipo. Nunca estar en un modo serio, a mí me gusta estar siempre en un modo positivo y divertido y creo que va a influir mucho estar ahí con el equipo divirtiéndonos.

MD’B: ¿Cuántos de los Wapayasos fueron invitados al programa?

BC: Ahorita solo estoy yo del grupo.

MD’B: ¿Qué es lo más difícil para ti en “Guerreros”? ¿Qué es lo que consideras más difícil de afrontar?

BC: Tengo mucho miedo de trabajar en equipo. A veces me pienso que tal vez me corran en el último juego y que me digan: “Brandon, si no lo haces, perdemos”, entonces tengo como esa presión. Tengo que superarlo, tengo que aprender a trabajar más en equipo y dar todo, porque vengo preparado en todo, en fuerza, en resistencia, en velocidad; vengo mentalmente preparado en todo.

MD’B: ¿Cuál de los competidores consideras que es tu principal oponente?

BC: Hasta ahorita son varios los que faltan también. Están realizando muchos ajustes, no nos han dicho en qué equipo vamos a estar.

No me quiero hacer de emoción de con quién competir o con quién hacerme amigo. Todavía faltan algunos ajustes. Espero que me pongan a Diego que es con quien estoy ahorita haciendo algunas cosas y ojalá.

MD’B: ¿Qué pasaría si quedas eliminado en las primeras competencias? ¿Qué es lo que harías?

BC: Esperemos que no sea así porque me decepcionaría mucho, pero se diera ese caso, seguiría seguramente en algo del deporte hasta llegar a mi meta que es ser actor o conductor. Tengo mis metas y a cumplirlas.

MD’B: ¿Cuál es el deporte que más te gusta y si te dijeran que tienes que olvidarte de la actuación, de la conducción y eso, hacia qué deporte te guiarías?

BC: Me gustan mucho el basquetbol y el atletismo y pienso que sería otra puerta. El deporte yo lo practico desde hace mucho tiempo.

MD’B: Con lo de la pandemia y todas las medidas de seguridad sanitaria, ¿cómo grabarán el programa? ¿Les han comentado cómo será la sana distancia?

BC: Esta semana hemos estado en pruebas, en ensayos y si nos han estado duro y dale separándonos por lo de la sana distancia; nos ven juntos entre compañeros y nos separan. Para entrar ahí, no solamente a los competidores, sino a todos los de la producción, a todos los camarógrafos, se les realizó la misma prueba para ver si éramos positivos o negativos al COVID. Todos usamos cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial. Llevamos las medidas necesarias y creo que el hacer todo eso es protegernos a todos.

MD’B: De lo que has hecho en “Wapayasos”, ¿qué es lo que volverías a hacer y que no volverías a hacer?

BC: Son grupos muy diferentes porque en “Wapayasos” bailo, canto y actúo y trabajo en equipo. Eso es lo que me queda de “Wapayasos”, el ser sociable, el ser amigable, el no estar constantemente peleando, porque a veces también se arman las peleas y eso nos alejaba un poquito de nuestros compañeros. Hay que aprender de esos errores de que estando en conflicto con el equipo es malo.

MD’B: ¿Qué tan benéfico o qué tan contraproducente para el grupo puede resultar de que te hagas obviamente por este reality show televisivo mucho más famoso que tus propios compañeros y te vuelvas el ícono del grupo?

BC: Yo creo que es bueno ser más reconocido. Este proyecto lo llevó de la mano. Pienso que va a ser bueno para ambos; a lo mejor con los seguidores se cambie un poco, pero siempre vamos a seguir siendo los mismos hermanos, son mi familia, entonces espero que esto no cambie en la mentalidad de nadie.

MD’B: Si se te abrieran las puertas a ti solamente, como se ha dado con otras figuras públicas que perteneciendo a algún grupo entran a un reality show televisivo y les ofrecen después trabajó como actores, como conductores o que se lancen como solistas y tienen que dejar a su grupo. ¿Podría ser tu caso?

BC: Pues fíjate que sí podría ser mi caso. Me gustaría mucho salir en una serie, en una telenovela como actor. Me gustaría mucho salir en algún programa. Esto ya lo tengo pensado desde hace tiempo atrás. La plataforma de “Wapayasos” ha sido una bonita experiencia, pero creo que también hay que decidirse por otro camino, porque a mí me gustaría mucho ser actor, ser conductor y hay que estar con todo.

MD’B: ¿Consideras que si dejas “Wapayasos” podría ser una ruptura con el grupo?

BC: A lo mejor sí me puedo separar totalmente del grupo, pero son mi familia. Ya son cuatro años que llevo como payaso. Mi manager ya es como mi padre; todos los integrantes del grupo son mis hermanos. Yo creo que no romperíamos ahí. Yo creo que nos seguiríamos viendo; es tomar otro camino, pero seguir con ellos.

MD’B: ¿Dejarías tu faceta de payaso?

BC: Sí, yo creo que sí la dejaría a un lado y decidirme porque es algo que a mí me gustaría mucho.

MD’B: ¿Si te lanzaras como cantante solista, en qué género sería?

BC: Un género como urbano, como pop. A mí me gusta mucho la balada, pero el género urbano está pegando ahorita.

MD’B: ¿Si te dieran la oportunidad como conductor, qué tipo de programa te gustaría conducir?

BC: Algún programa, algo cálido, porque siempre hay que estar divertido y positivo. Soy muy hiperactivo y siempre hay que estar divirtiendo a la gente. Me gustaría algo así, algo divertido.

MD’B: En TV Azteca producen y pasan “Exatlón”, que también es de competencias físicas y que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué la gente tiene que apostar por ver “Guerreros”?

BC: Te lo voy a decir muy, muy fácil; para mí “Exatlón” es un programa increíble que se graba en una isla a donde se van un tiempo. Este programa es lo contrario a eso; este programa son actividades de fuerza, de resistencia, pero también son preguntas de conocimiento básico. Si llegas a contestar mal te pueden dar un pastelazo, o te pueden bañar en harina, son cosas impredecibles y muy divertidas. Estoy segurísimo que les va a gustar. Estamos en ensayos y ya quiero entrar al programa. Es una emoción que tengo desde el primer ensayo. Yo sé que al televidente le va a encantar al vernos competir con la cámara, estar haciendo cosas graciosas, estar haciendo competencias hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, va a haber de todo ahí y yo sé que les va a llamar la atención al televidente.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

BC: Que se cuiden mucho, que hagan ejercicio, que tomen vitaminas y que pronto pasará esto, no se desesperen.