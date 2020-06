Por no acatar recomendaciones sanitarias no se podrá regresar a las actividades esenciales el 15 de junio: Ariza

María Arévalo

El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, adelantó que debido a que la gente no siguió las recomendaciones del gobierno para evitar contagios del covid-19, no se podrá regresar a las actividades el próximo 15 de junio.

En entrevista radiofónica con Informativo 102, aseguró que a las personas no les importa contagiarse del virus y por ello no han respetado las indicaciones como es quedarse en casa.

“No les importa contagiarse no está haciendo caso, creen que no pasa nada por no tener contacto cercano con las personas contagiadas, pero todos estamos en riesgo y cuando los muertos sean suyos, lo van asimilar”, abundó.

El secretario comentó que los capitalinos continúan en la calle, los fines de semana salen a pasear y continúan con los partidos de fútbol.