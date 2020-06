UEFA consideraría mini torneo para definir la Champions League

ESPN

La UEFA estaría considerando concluir la temporada 2019-2020 de la Champions League con un mini torneo y Lisboa es una de tres opciones para ser la ciudad anfitriona, dijeron las fuentes a ESPN.

La Champions League ha estado suspendida esta temporada desde el 12 de marzo debido a la pandemia del coronavirus con cuatro series de los Octavos de Final todavía pendientes de definir, junto con el resto del torneo.

De acuerdo a reportes en el diario alemán Bild, la UEFA está evaluando planes para completar la competencia en un mini torneo localizado desde la etapa de los Cuartos de Final en adelante en medio de la preocupación que Estambul, que estaba programada para albergar la Final el mes pasado, ya no podrá o no estará dispuesta a organizar la Final de la competencia.

Con los viajes internacionales a Turquía todavía restringidos y las preocupaciones entre las autoridades locales sobre la carga financiera de organizar una Final de la Champions League sin 100,000 aficionados visitantes, la UEFA se ha visto forzada a elaborar planes de contingencia para organizar la Final, dijeron las fuentes a ESPN.

Estambul sigue estando en consideración, señalaron las fuentes a ESPN, sin embargo, Alemania y Portugal son ahora las opciones más probables para albergar la conclusión de la competencia.

Lisboa es considerada una fuerte candidata para intervenir debido a la disponibilidad de dos estadios modernos –el Estadio da Luz del Benfica y el Estadio Jose Alvalade del Sporting CP– a sólo 5 kilómetros uno del otro. El Estadio a Luz albergó la victoria de Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en la Final de la Champions League del 2014.

El futbol de primera división se reanudó en Portugal luego de la pausa por coronavirus y Lisboa apela a la UEFA porque ofrece un lugar neutral debido a la eliminación de todos los equipos portugueses antes de los Octavos de Final.

Se entiende que la Commerzbank Arena del Eintracht Frankfurt es el lugar considerado en Alemania debido a las modernas instalaciones del estadio y las ventajas de viaje del aeropuerto internacional de Frankfurt.

Se espera que la UEFA tome una decisión sobre la organización de la Final cuando su comité ejecutivo se reúna a finales de este mes.

La Champions League y Europa League están suspendidas en los Octavos de Final con Atlético de Madrid, París Saint-Germain, RB Leipzig y Atalanta como los cuatro equipos que han clasificado para los Cuartos de Final.

Cuatro partidos de vuelta de los Octavos de Final todavía no se han jugado: Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. Lyon, Barcelona vs. Napoli y Bayern Munich vs. Chelsea.