Los cebaderos pedimos apoyo a los gobiernos federal y estatal, afirma Osvaldo Godos

Hipólito Contreras

La industria de la cerveza ya negoció el precio de la tonelada de cebada con los productores, pero hay una discrepancia, la industria les va a pagar a 5 mil cien pesos la tonelada, ellos estaban pidiendo 6 mil 200 pesos, el precio lo aceptaron porque ya se iniciaron las siembras, pero no estuvieron conformes, afirmó Osvaldo Godos, dirigente de los productores.

Puebla, indicó, es uno de los mayores productores de cebada en el país, la región productora se ubica en Libres, Cuyuaco, Ocotepec y Lara Grajales, en promedio se siembran unas 10 mil hectáreas en el Altiplano de Puebla, el clima frío es el que requiere la cebada, es un cultivo de 90 días, sin embargo, por el cambio climático se tienen sequías, lluvias atípicas, heladas, en septiembre las granizadas, los productores siempre están con las inclemencias del tiempo.

Con la cebada de 90 días, dijo, libramos las granizadas de septiembre, se siembra en mayo y junio y se cosecha en septiembre, se acaba a finales de octubre, se mueve la economía de la región, se generan empleos directos e indirectos.

Aquí, destacó, la gente siembra cebada o maíz como puede, no hay un apoyo del gobierno, la gente trabaja el campo porque lo tiene que hacer, pero no hay lo rendimientos que se quisieran.

Expuso que una hectárea de cebada viene dando un rendimiento de tres toneladas, en maíz bien trabajado rinde hasta 5 toneladas, pero hay otros lugares donde sólo se llega a 2.5 toneladas, en otros estados como Guanajuato la producción de cebada llega a siete toneladas, esto, dijo, se debe a los pocos apoyos del gobierno, en Puebla desde Moreno Valle el campo se abandonó.

El riego sólo lo tienen los hacendados, expuso, para el pequeño propietario no hay, se sujetan al temporal, siempre hay cosechas, pero buenas cosechas son pocas, tenemos el problema de lo que fueron dueños de las haciendas siembran brócoli, col, avientan bombas a las nubes lo que ha afectado el clima, se altera el ciclo normal de las lluvias, estas se van y afecta a la mayoría de los productores, esto ya lo hemos reportado al gobierno pero están amafiados con los grandes productores.

Como el campo no tiene apoyo, señaló, a la región están llegando empresas que producen fresas, como Iberdrola, están acaparando tierras y el agua, el gobierno no apoya, por eso el campo no es negocio para los pequeños productores.

El gobierno federal apoya muy poco, dijo, tiene programas como sembrando vida, pero con eso no ayuda mucho a los productores.

Comentó que gracias a la organización nacional de cebaderos se tiene la siembra por contrato con un precio que se acuerda, pero no sucede lo mismo con los demás productores.

La gente del nuevo gobierno, comentó, no sabe las necesidades del campo, son gente de escritorio, pero no están familiarizados con el campo, los productores para cualquier cosa tienen que ir a Puebla, todo eso genera gastos, tiempo, se requiere apoyo, pero directo a las organizaciones, no de los ayuntamientos los que todo lo manejan para los amigos.

En México se produce mucha cebada, indicó, la industria importa poco, la cebada nacional es de la mejor del mundo, los estados productores son Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala y Guanajuato, lo que pedimos es que nos apoye el gobierno, probablemente Antorcha Campesina era puro fraude, pero hay organizaciones buenas como la nuestra.

En la región es el Grupo Modelo el que compra la cebada, indicó, pero pedimos que el gobierno nos haga caso, del gobierno estatal no sabemos nada, los productores producen con sus propios medios, los apoyos son mínimos como procampo que ya e tenia, pero algo nuevo no hay.