Hay una alta demanda de bicicletas eléctricas en el mundo, afirma Daniel Mastretta Guzmán

Hipólito Contreras

La bicicleta eléctrica que desarrollamos no es un invento, sino una innovación, un diseño nuevo, un motor nuevo, el objetivo es ofrecer mayor comodidad y sean más los usuarios en esta modalidad de transporte ecológico con cero emisiones al medio ambiente, la batería ofrece hasta 60 kilómetros de recorrido, afirmó Daniel Mastretta Guzmán, empresario diseñador.

La bicicleta, dijo, se ha vuelto muy común en el mundo, se ha convertido en una buena alternativa de transporte, las eléctricas surgen en Europa en los años 90, hoy son un gran apoyo a la economía por su bajo costo, puede llevar algo de carga, nuestra bicicleta pesa 30 kilos, no se puede comparar a una motocicleta eléctrica porque su motor es más ligero, no emite ruidos, no contamina, y puede alcanzar una velocidad dependiendo del que la maneje, pues tiene que ir pedaleando pero con mayor facilidad, el esfuerzo es mínimo, sobre todo cuando hay pendientes, yo la uso para ir a muchos lados sin mucho esfuerzo.

Destacó que el mercado de la bicicleta eléctrica es muy grande por lo que se pueden producir muchas en México, el precio promedio es entre 35 mil y 40 mil pesos, “es un precio competitivo en el mercado, si hoy no se han hecho muchas es por la pandemia de coronavirus, pero una vez que pase se iniciará su producción en serie”.

Destacó que la bici eléctrica es ecológica, con cero emisiones contaminantes, su batería se recarga como cualquier teléfono con un bajo consumo, dependiendo el uso es la duración de la batería, pero puede recorrer 60 kilómetros.

En el mundo es alta la demanda, señaló, en México el problema es alto tráfico de autos, se requiere infraestructura, hoy no la respetan y por eso los accidentes.