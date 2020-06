Morena perderá en Puebla en el 2021, pronostica dirigente social

Hipólito Contreras

El Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, hasta ahora no ha informado nada sobre un posible descenso de las tarifas domiciliarias para apoyar la economía de la población durante esta pandemia, sin embargo, ya autorizó que a los cien mil empleados de la empresa estatal les condonen todo adeudo, afirmó Eloy Méndez Becerra, dirigente social del municipio de Amozoc.

El apoyo, dijo, debe ser para todos los ciudadanos de este país, en especial los que menos tienen, los funcionarios y los trabajadores de la CFE no pagan ni las velas cuando se va la luz.

En Morena, comentó, hay vividores y oportunistas, muy pocos comprometidos con el pueblo, en la elección del 21 Morena va a perder toda la zona metropolitana de Puebla, aunque me duele el alma y el corazón, creo que no han sabido gobernar, no saben escuchar, mucho menos dan soluciones, hay soberbia, a los aliados los ven como enemigos pero a los enemigos los tienen junto a ellos, salieron peores que los panistas, no respetan el derecho constitucional de petición y organización, se olvidan los pocos de izquierda de dónde vienen, se olvidan de sus principios y se espantan cuando se hace manifestación derecho consagrado en la Constitución, todo lo quieren judicializar, qué lamentable.

Ellos, expresó, deberían entender más, resolver y ser más inteligentes ya que en carne propia dicen haber sentido los atropellos, la pedantería y soberbia de los anteriores gobiernos, ya no se acuerdan de su formación ideológica, ni siquiera de los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar, no traicionar.

En Morena sigue la corrupción dicen combatir, afirmó, ahí está el tema de los ventiladores adquiridos por el hijo de Bartlett y los familiares de la Secretaría de Energía, pero lo peor es que en lugar de corregirlos los defienden, ellos tienen que aplicar una política solidaria al pueblo que lo eligió, pero van muy pausados, la derecha los está rebasando abanderando propuestas necesarias, sería muy lamentable que perdieran, pero ellos como gobernantes están cavando su propia tumba.