Se unen en el Tec de Monterrey campus Puebla a producción y donación de caretas para personal médico

Staff/Rossi

Alumnos del Tec de Monterrey, con ayuda de la comunidad y del campus Puebla producen caretas en apoyo del personal de hospitales de diversas entidades.

Jorge Zanella Alvear | Campus Puebla

Producir caretas de una manera rápida, eficiente y barata, para proveer a hospitales al usar impresoras 3D, es el objetivo de un equipo de alumnos del Tec de Monterrey, ante el peligro que representa para el personal médico enfrentar al virus Covid-19.

Pedro Ángel Hernández Arriaga, Gina María Beirana Schettino, Luis Arturo González Salas, Alejandro Vásquez Prado del Tec campus Puebla y Luis Enrique Vásquez Prado, este último estudiante de la UNAM, se han dado a la tarea de colaborar con la ayuda.

“Queremos ayudar a los hospitales proveyendo material de salud en medio de una de las peores amenazas de salud que ha enfrentado la humanidad” expresa Alejandro Vásquez, estudiante de segundo semestre de Ingeniería en Mecatrónica.

EL INICIO

Alejandro relata que el proyecto inició hace un mes, a raíz de una plática con su papá sobre impresoras 3D y la fabricación de caretas; se interesaron en ayudar al escuchar que no había las necesarias en hospitales, por lo que se avocaron a la tarea.

Fue en ese momento cuando iniciaron con las compras de materiales y la revisión de diseños para determinar cuales serían los más viables.

Al fabricarlas en casa se percataron de que su esfuerzo no alcanzaría por la necesidad de más equipo, mismo que el Tec de Monterrey campus Puebla, a través de la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) ha prestado en este tiempo, para complementar el proyecto.

“Se me ocurrió contactarlos para potencializar la ayuda teniendo más impresoras para generar una mayor producción de las caretas (…) nos dimos cuenta que se podía generar mayor impacto e involucramiento con las personas del que habíamos pensado”.

De esa manera, Alejandro planteó una “cadena de ayuda” a través de donaciones por parte de directivos, profesores, alumnos, comunidad Tec y sociedad en general como primer eslabón, para los primeros insumos.

“Son jóvenes con liderazgo y sentido humano, comprometidos en participar activamente en la solución de problemas actuales; no tuvimos inconveniente en apoyar su proyecto en este difícil momento” explica Asunción Zárate, director de División de la EIC.

Entre los insumos utilizados en la fabricación de caretas se encuentran:

Carretes de filamento (especial para las impresoras 3D).

Acetato.

Paquetes para entrega de las caretas.

Gasolina para su distribución.

EL INGENIO ES LA CLAVE

Con el paso de los días, el equipo de alumnos no sólo ha logrado tener una mayor producción a través de optimizar el trabajo de las impresoras, además encontraron la manera de hacerlas de mayor calidad.

“En ese momento empecé a contactar con los hospitales para ver a quien se les donarían” explica Alejandro.

A través de un médico de su familia, el estudiante contactó con directores de hospitales como IMSS La Margarita de Puebla, Infantil de Tlaxcala y una clínica del ISSSTE en Coatzacoalcos.

Tras poco más de 2 semanas de arduo trabajo, que se suma a la exigencia de estar pendientes de sus clases en línea, los alumnos han producido más de 400 caretas, entregando la mayoría de ellas la semana pasada el IMSS La Margarita de Puebla.

El equipo tiene como metas producir 100 caretas a la semana por cada uno de los 3 hospitales mencionados; la meta principal es fabricar 600 caretas por hospital a la semana y llegara a distribuirlas en más hospitales del Estado de Puebla y la región.

“Me han preguntado hasta cuando pensamos producir y nuestra intención es no parar hasta que ya no exista la necesidad de ayuda a los hospitales; es una situación en la que no hay suficientes recursos para atender a todos y los doctores están llevando a cuestas toda la carga social; necesitan de nuestro apoyo” explica Alejandro.

En lo que corresponde al Tec de Monterrey, el proyecto también se lleva a cabo a través de la “Comunidad Kresko”, dentro del nuevo Modelo Tec 21 e integrada por estudiantes de nuevo ingreso, pertenecientes a carreras de ingeniería.

Quienes deseen sumarse a las donaciones pueden hacerlo en Instagram a través de la cuenta Comunidad Kresko.Pue; al correo comunidad.kresko02@gmail.com o por medio del Whatsapp 2225962031.