STAFF/AEH

Secretaria de economía no tiene gestores para créditos

•Enrique Sosa, de Kamenike, se hace pasar como el encargado de apoyos a

las PyMes, advierte la dependencia.

•Pre-registro en línea, única vía para tramitar apoyos.

•Todos los servicios de la Secretaría son gratuitos.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Economía hace un llamado a los

empresarios para que solamente utilicen como canal de información para

servicios la página de Internet http://se.puebla.gob.mx, en especial en materia

del Plan de Reactivación Económica Puebla, pues la dependencia no tiene

gestores y todos sus servicios son gratuitos.

Las personas que busquen acceso a un crédito, deben registrarse en el sitio

web referido y no permitir que sean sorprendidos, pues no es necesario pagar

cuota alguna ni utilizar los servicios de gestores.

Se alerta de la circulación de información falsa sobre apoyos de la Secretaría,

luego de que se recibieran en los teléfonos de la dependencia llamadas en la

cual buscaban a “Enrique Sosa, de Kamenike, el encargado de los apoyos

financieros para las PyMEs”.

En diversas llamadas telefónicas, mencionaron que les mandaron un correo

electrónico para registrarse y obtener mayor información, el cual no se originó

por ningún área de la Secretaría, es decir, es falso y carece de validez.